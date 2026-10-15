Генерал Джозеф Райан, командующий Командованием армии США в Западном полушарии, заявил, что экономическое доминирование Соединенных Штатов является конечной целью стратегии безопасности Вашингтона в регионе. Об этом он сказал на ежегодной встрече Ассоциации армии США, сообщает Defense News.

По словам Райана, Стратегия национальной безопасности США на 2025 год предусматривает экономическое доминирование в Западном полушарии посредством инструментов национальной безопасности. Генерал заявил, что на протяжении как минимум двух десятилетий США уступали контроль над экономическим пространством региона Китайской Народной Республике, назвав это значительной угрозой национальной безопасности страны.

Панама и военное присутствие

В качестве примера Райан привел Панаму, через канал которой проходит значительная часть торговли в США и из них. Он заявил, что партнерство с Панамой является взаимовыгодным и позволяет Вашингтону следить за государствами региона, которые, по его словам, ориентируются на других противников США.

Американские военные недавно вместе с партнерами провели в Панаме многонациональные учения PANAMAX — впервые в стране с 2012 года. В маневрах по отработке обороны Панамского канала приняли участие представители 19 стран, в частности Аргентины, Бразилии, Перу, Чили и Колумбии.

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Райан также сообщил, что должностные лица одобрили расширение возможностей Объединенной тактической группы Bravo, базирующейся на авиабазе Сото-Кано в Комаягуа, Гондурас. В ближайшие финансовые годы подразделение должно получить больше винтокрылых летательных аппаратов и персонала для реагирования на стихийные бедствия и угрозы в регионе. Береговая охрана США одновременно работает над созданием в Панаме экспедиционной эскадры с двумя кораблями для операций по перехвату.

Противодействие картелям

Одним из приоритетов США в Западном полушарии Райан назвал противодействие картелям. Вице-адмирал Джо-Энн Бердиан, командующая Атлантическим районом Береговой охраны США, заявила, что картели занимаются торговлей людьми, наркотиками и перевозкой крупных объемов наличных денег, а также имеют многомиллиардные доходы.

Колумбийский атташе генерал Луис Кардосо отметил, что в Колумбии преступные группировки, помимо наркотрафика, зарабатывают на незаконной добыче полезных ископаемых. По его мнению, ограничение незаконного финансирования является их уязвимым звеном.

Райан сообщил, что совместные учения с государствами-партнерами будут все больше сосредотачиваться на противодействии картелям и определенным террористическим организациям. Он также заявил о росте использования беспилотников в схемах торговли людьми. Бердиан добавила, что Береговая охрана фиксирует самодельные полупогружные суда, которые картели используют у побережья Колумбии, а теперь они перемещаются через Атлантический океан.

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