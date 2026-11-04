В США генеральный прокурор штата Южная Дакота Марти Джекли, согласно прогнозу Decision Desk HQ (DDHQ), побеждает демократку Никки Гронли на выборах в Палату представителей. Если прогноз подтвердится, он заменит республиканца Дасти Джонсона на единственном месте штата в нижней палате Конгресса.

Прогноз результата

Как сообщает The Hill, по состоянию на 21:00 по восточному времени США DDHQ прогнозировал победу Джекли с преимуществом в 34 процентных пункта. Джонсон не баллотировался на пятый срок в Конгрессе, поскольку решил участвовать в выборах губернатора штата.

Победа Джекли сохранит единственное место Южной Дакоты в Палате представителей за Республиканской партией, которая удерживает его с 2011 года. Последней демократкой, представлявшей штат в Палате представителей, была Стефани Херсет Сэндлин: в 2010 году она проиграла выборы Кристи Ноэм, которая впоследствии стала министром внутренней безопасности США.

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Опыт кандидатов

Джекли дважды занимал должность генерального прокурора Южной Дакоты. В 2006–2009 годах он был федеральным прокурором штата, а затем работал генеральным прокурором до 2019 года. В 2023 году Джекли вернулся на эту должность после победы в республиканской номинации на партийном съезде 2022 года.

В июне Джекли получил республиканскую номинацию, набрав более 79% голосов и победив Джеймса Биалоту. Во время кампании он подчеркивал опыт прокурорской работы, борьбу с наркотрафиком, поддержку правоохранительных органов и усиление безопасности границы. Гронли ранее была директором по развитию сельских территорий в Южной Дакоте в Министерстве сельского хозяйства США и стала кандидаткой демократов без праймериз после снятия других претендентов.

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