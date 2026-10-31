Генеральный прокурор Польши призвал расследовать действия Навроцкого после прорыва в Конституционный трибунал

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время штурного штурма здания Конституционного трибунала. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.

«Меня очень встревожило поведение президента, ведь мы видели те видео, которые сегодня есть в сети, и я надеюсь, что прокуратура примет соответствующие меры, потому что недопустимо, чтобы лицо, пользующееся президентским иммунитетом, вело себя таким образом — врывалось, нападало на судей», — сказал министр.

Журек также добавил: «Сегодня я снова видел главу государства, за которого мне пришлось стыдиться».

Напомним, в ночь на 31 октября в Польше обострилось противостояние между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким.

Оппозиционные политики обвинили власти в попытке государственного переворота. На фоне конфликта внимание приковано к событиям вокруг Конституционного трибунала и действиям представителей государственной власти.

Об этом сообщает Polsat News.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного строя и объявил о срочных консультациях с участием представителей парламентских сил.

На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.

Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая перепалка между президентом Каролем Навроцким и лицами, избранными Сеймом в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

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