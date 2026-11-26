Оригинальный гитарист британской группы Duran Duran Энди Тейлор умер в возрасте 65 лет. О смерти музыканта сообщили его семья и участники группы в заявлении, опубликованном в социальных сетях и на сайте коллектива, передаёт Channel NewsAsia.

Заявление группы

Участники Duran Duran отметили, что Тейлор приехал в Бирмингем с северо-востока Англии с гитарой и верой в будущее группы. По их словам, его игра стала движущей силой песен, принесших коллективу мировую популярность, а юмор и прямолинейность музыканта помогали группе сохранять собственный характер.

Тейлор был оригинальным гитаристом Duran Duran. Группа получила популярность, в частности, благодаря композициям Hungry Like the Wolf, The Reflex и Rio, а её рост в чартах был тесно связан с запуском MTV.

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Борьба с болезнью

В ноябре 2022 года, когда Duran Duran ввели в Зал славы рок-н-ролла, Тейлор сообщил, что в течение нескольких лет боролся с метастатическим раком простаты четвёртой стадии. Из-за этого он не смог присутствовать на церемонии.

Duran Duran выпустили ряд успешных альбомов в 1981–1983 годах. Среди известных песен группы также Girls on Film, Union of the Snake, Save a Prayer, The Wild Boys, New Moon on Monday и Come Undone. Коллектив записал тему к фильму о Джеймсе Бонде A View to a Kill и выступил на Live Aid в 1985 году.

У группы девять «золотых» и шесть «платиновых» записей, 20 синглов в британском топ-20 и 18 — в американском. Duran Duran дважды становились лауреатами премий Grammy и Ivor Novello.

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