Республиканца Хьюстона Гейнса прогнозируют победителем выборов в 10-м избирательном округе штата Джорджия в Палату представителей США. По оценке Decision Desk HQ, он должен победить кандидатку от Демократической партии Памелу Деланси в борьбе за вакантный мандат.

Об этом The Hill сообщает со ссылкой на Decision Desk HQ. Гейнс должен заменить республиканца Майка Коллинза, который оставил место в Палате представителей, чтобы баллотироваться в Сенат США.

Республиканский округ

10-й округ Джорджии охватывает Афины и части северо-восточной и центральной части штата. Издание называет его оплотом Республиканской партии: демократ не побеждал здесь с 1992 года. Коллинз был переизбран на выборах 2024 года, получив более 63% голосов.

Гейнс выиграл республиканские праймериз в мае, где его соперниками были руководитель в киноиндустрии Райан Миллсап и Джеффри Бейкер. Его кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.

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Опыт кандидата

Гейнс, уроженец Афин, является членом Палаты представителей Джорджии с 2019 года и занимает должность заместителя председателя республиканской фракции в законодательном органе штата. Он представляет части округов Барроу, Кларк, Джексон и Окони.

В ходе кампании республиканец выступал за усиление мер против нелегальной иммиграции, поддержку правоохранительных органов, сокращение государственных расходов и снижение налогов. Он также подчеркивал свою законодательную работу, в частности инициативы по ограничению освобождения без залога и поддержке политики штата в сфере иммиграционного контроля.

Деланси, отставная полковница армии США и медсестра, получила выдвижение от Демократической партии, победив на праймериз Лекси Доэрти, которая безуспешно баллотировалась против Коллинза в 2024 году.

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