Жан-Ноэль Барро назвал заявление российского министра попыткой запугать Париж и ослабить его поддержку Украины. По словам главы французской дипломатии, такие заявления являются частью российской пропаганды.

«Это не что иное, как пропаганда, направленная на то, чтобы запугать нас и отбить у нас желание действовать. Да, есть учения и техническое обслуживание. Мы поставляем Украине оборудование, даже продаем ей военное оборудование, поэтому вполне естественно, что можем обеспечивать и его техническое обслуживание», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, во французском посольстве в Киеве работают дипломаты и военные, которые поддерживают связи с Украиной. Они почти каждую ночь просыпаются от российских бомбардировок, а Франция делает всё возможное для их безопасности.

«Да, в Украине присутствуют французы, и мы открыто это признаем. Мы на стороне этого народа, который борется за свою свободу, а также и за нашу безопасность», — заявил глава французской дипломатии.

На вопрос, почему об этих задачах стало известно из сообщений прессы, Барро ответил, что Франция не скрывала свою деятельность.

«Ничего не скрывали. Обучение украинских военных, в котором мы принимаем участие, — а речь идет о десятках тысяч подготовленных солдат, в частности в Польше, — все это неоднократно обсуждалось», — заявил он.

Барро добавил, что регулярно отвечает на вопросы о внешней политике, как и министр вооруженных сил о своей работе. Он также отметил, что парламентарии, приезжающие в Украину, знают о присутствии французских дипломатов и военных.

«Парламентарии это знают, по крайней мере те, кто соглашается приехать в Киев, чего не делает госпожа Ле Пен. Они об этом знают, потому что их принимают в нашем посольстве, где дипломаты и военные мужественно обеспечивают нашу связь со страной, находящейся в состоянии войны», — подчеркнул глава МИД.

Отвечая на вопрос, не боится ли Париж российской пропаганды, министр подчеркнул, что Франция открыто поддерживает Украину и была среди лидеров в оказании финансовой, военной и энергетической помощи.

В то же время он обвинил кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона в распространении кремлевской пропаганды. По его оценке, их последние заявления свидетельствуют о том, что в вопросе Украины между ними нет разницы.

«Когда мы сознательно или бессознательно распространяем пропаганду Кремля, то в определенной степени подвергаем Францию опасности. И это одна из причин, почему к этим вопросам нужно относиться серьезно», — подчеркнул Барро, пишет RTL.

Напомним, РФ угрожает нанести удары по французским военным в Украине.

Глава МИД Франции ответил, участвуют ли её военные в войне в Украине.

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