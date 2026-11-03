Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 30 октября в Атланте, США, потребовал от Российской Федерации — государства-агрессора — немедленно освободить гражданина Японии, задержанного в Сахалинском регионе. Встреча Мотэги с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялась на полях совещания министров иностранных дел G20, сообщает The Rio Times.

Задержание в Сахалинском регионе

Японское правительство заявило, что Мотэги решительно потребовал освобождения своего гражданина. Ранее в октябре российская сторона сообщала о задержании в Сахалинском регионе японского журналиста по подозрению в шпионаже.

Во время разговора с Лавровым японский министр также призвал Москву предпринять позитивные шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине. МИД России — государства-агрессора — охарактеризовал контакт как краткую беседу, проведенную по просьбе японской стороны. В ведомстве заявили, что для полноценного восстановления диалога Токио должен отказаться от того, что Москва называет недружественной политикой.

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Встреча G20 без совместного коммюнике

Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте завершилось 31 октября без совместного коммюнике. Вместо документа, согласованного всеми участниками, США как страна-председатель обнародовали заявление председательства.

Разногласия по поводу войны России против Украины повлияли на ход и результат переговоров. В сообщениях о заявлении председательства упоминались такие приоритеты, как энергетическая и продовольственная безопасность, а также свобода судоходства. Следующий саммит лидеров G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами.

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