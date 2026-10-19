Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке втянуть Соединенные Штаты в новую войну с Ираном. В публикации в социальной сети X он также предостерег Вашингтон от возобновления военных действий против Тегерана.

Заявление Арагчи

Арагчи заявил, что Нетаньяху якобы подталкивает Америку к новому конфликту, чтобы избежать тюремного заключения. По его словам, во время предыдущей попытки «закончить дело» Иран стал сильнее. Министр также предупредил, что у Тегерана есть собственные «незавершенные дела».

О заявлении иранского министра сообщает Anadolu Agency. Утверждения Арагчи о мотивах израильского премьер-министра являются его собственным заявлением.

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Поддержка Нетаньяху со стороны Трампа

Заявление главы МИД Ирана прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Нетаньяху накануне выборов в Израиле, назначенных на 27 октября. Трамп похвалил сотрудничество с израильским премьер-министром в противодействии Ирану и заявил, что США могут быть вынуждены выполнить эту работу самостоятельно, если израильтяне выберут другого лидера.

Ход противостояния

По данным агентства, США и Израиль 28 февраля нанесли военные удары по Ирану, после чего Тегеран осуществил ответные атаки. После прекращения огня в апреле и достижения рамочного соглашения в июне боевые действия позднее возобновились на фоне остановки переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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