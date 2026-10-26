Глава МИД Словакии встретился с Лавровым в Москве и призвал к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 26 октября прибыл в Москву для участия в заседании российско-словацкой межправительственной комиссии. В ходе визита он также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Бланар заявил, что Словакия считает необходимым поддерживать диалог с Россией.

Бланар, комментируя свою встречу с Лавровым, подчеркнул, что словацко-российские отношения были и будут «прагматичными и конструктивными», а сотрудничество между странами будет продолжаться в тех сферах, которые не подпадают под санкции ЕС.

«С Россией мы должны общаться и поддерживать диалог, нравится это крикунам из оппозиции или нет, ведь словацкие интересы должны быть и в их интересах — разве что они хотели бы, чтобы граждане жили в Словакии без суверенитета, в экономически слабой стране, с ценами на нефть, газ или электроэнергию, которые граждане вообще не смогут себе позволить», — подчеркнул словацкий министр

Бланар отметил, что будет обсуждать с Лавровым двусторонние отношения, экономическое и энергетическое сотрудничество, а также войну РФ против Украины и усилия по скорейшему её прекращению.

О комиссии

Межправительственная комиссия Словакии и России, которая не функционировала после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, возобновила свою работу. Заседание состоится 26 октября в Москве.

Об этом словацкий министр сообщил в Facebook.

Напомним, что Словакия отправит делегацию в Москву для переговоров о нефти и газе.

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