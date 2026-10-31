Глава МИД Турции и Рубио обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах саммита «Группы двадцати» в Атланте. Стороны обсудили переговоры между Вашингтоном и Тегераном, ситуацию в секторе Газа и войну России против Украины.

В ходе переговоров Фидан и Рубио также затронули вопрос двусторонних отношений между Турцией и США.

«Мы обсудили пути дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества с целью укрепления мира и стабильности во всем мире», — написал Рубио в соцсетях.

Переговоры Фидана и Рубио состоялись накануне запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 31 октября.

Украинский лидер должен прибыть в страну по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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