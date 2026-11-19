В Польше Польская группа вооружений PGZ рассматривает участие в проекте по обслуживанию ракет PAC-3. Глава группы Адам Лешкевич заявил, что будущий сервисный центр станет для компании новым уровнем работы, а решение о его расположении еще не принято.

Как сообщает RMF24, Лешкевич назвал проект большой возможностью для польской оборонной промышленности. По его словам, к нему могут присоединиться не только государственные компании PGZ, но и предприятия частного сектора.

Опыт работы с компонентами ракет

По словам главы PGZ, компании группы уже выполняют работы, связанные с ракетами PAC-3. В частности, они работают с пусковыми установками, пусковыми контейнерами и корректирующими двигателями.

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Лешкевич отметил, что этот опыт не является для PGZ новым. В то же время, по его оценке, создание сервисного центра будет означать иной масштаб работ и потребует соответствующей подготовки.

Решения о локации пока нет

По словам Лешкевича, решение о месте расположения будущего центра будет приниматься вне PGZ. В то же время группа располагает инфраструктурой и площадками, которые может предложить для обсуждения.

Глава PGZ также упомянул о сотрудничестве с американскими компаниями, задействованными в производстве и обслуживании ракет. Он назвал будущий центр единственным подобным проектом в Европе.

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