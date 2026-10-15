В Бангкоке, Таиланд, глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо объяснил решение снизить ключевую процентную ставку до 23%. По его словам, этому способствовали улучшение макроэкономических показателей, высокий уровень внешних резервов и координация денежно-кредитной и фискальной политики, сообщает Premium Times Nigeria.

Кардосо выступил 15 октября во время дискуссии в рамках встреч Всемирного банка и МВФ, которые проходят в столице Таиланда. Он отметил, что сентябрьское решение стало неожиданностью для участников рынка, однако центробанк подробно объяснил его причины в ходе общения с прессой после заседания Комитета по денежно-кредитной политике.

Предыдущие решения по ставке

В сентябре Центральный банк Нигерии снизил ставку до 23%. До этого регулятор дважды оставлял ставку денежно-кредитной политики на уровне 26,5% — в мае и июле. В феврале ее снизили на 50 базисных пунктов с 27%.

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По словам Кардосо, власти Нигерии заключили меморандум о взаимопонимании между органами, отвечающими за фискальную и денежно-кредитную политику. Он считает, что это помогло согласовать действия и обеспечить передачу решений регулятора. Глава центробанка также упомянул введение ставки овернайт, которая, по его словам, дала более четкое понимание фактического уровня ставок.

Аргументы центробанка

Кардосо заявил, что внешние резервы Нигерии находились на самом высоком уровне за 18 лет, инфляция последовательно снижалась, а экономический рост сохранялся на приемлемом уровне. По его мнению, эти факторы создали условия для корректировки дисбаланса в механизме трансмиссии денежно-кредитной политики.

Глава регулятора также подчеркнул, что для такого шага необходимо доверие рынков. Он связал его с последовательностью действий центрального банка и убежденностью участников рынка в том, что регулятор действует надлежащим образом.

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