Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн объявил о начале кампании, направленной на объединение разрозненных левых сил в преддверии президентских выборов следующего года. В понедельник он заявил, что «битва начинается».

Кампания перед выборами

Глюксманн начал попытку сплотить левый лагерь, который France 24 характеризует как фрагментированный. Инициатива кандидата связана с предстоящими президентскими выборами во Франции.

О заявлении Глюксманна сообщает France 24. Телеканал также опубликовал беседу с политологом и исследователем Университета Пантеон-Сорбонна Дамьеном Леконтом.

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Оценка политолога

Леконт отметил, что Глюксманну следует быть осторожным, чтобы его не воспринимали как «нового Макрона». По мнению исследователя, такой образ не будет выигрышным для кандидата.

Во France 24 Глюксманна называют кандидатом в президенты, который начал кампанию по возрождению и объединению французских левых перед выборами.

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