В Латвии глава Службы финансовой разведки Томс Платацис покинет службу 11 декабря. Его заместитель по вопросам санкций Паулис Ильенковс также решил уйти со службы и планирует завершить работу в конце ноября, сообщает LSM English.

Служба финансовой разведки Латвии координирует применение международных санкций в стране. В ее полномочия также входит предотвращение использования латвийской финансовой системы для отмывания средств, финансирования терроризма и распространения.

Платацис планирует вернуться в частный сектор

Платацис объяснил это решение своими профессиональными планами. Он подтвердил агентству LETA, что намерен создать собственную компанию, которая будет специализироваться на противодействии отмыванию денег. В то же время он отрицал, что его решение связано со сложностями во взаимодействии с министром внутренних дел Янисом Домбравой.

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По словам Платациса, он сообщил о своем намерении коллегам и ответственным должностным лицам еще летом, чтобы служба могла заблаговременно спланировать дальнейшую работу. Он также обсудил с главой МВД кандидатуру возможного преемника на переходный период до избрания постоянного руководителя службы.

Работа службы и преемник

Платацис заявил, что его приоритетами были обеспечение эффективности и международного признания латвийской системы противодействия отмыванию средств. Среди главных задач он назвал проведение шестого раунда взаимной оценки Латвии MONEYVAL и создание централизованной функции по применению санкций. По его мнению, этих целей удалось достичь.

Платацис работает в Службе финансовой разведки с 2019 года, а в сентябре 2023 года Сейм Латвии избрал его главой учреждения на пятилетний срок. Ильенковс, проработавший в службе более семи лет, рассматривал возможность баллотироваться на должность ее руководителя. Однако он решил вернуться в частный сектор и возобновить работу над докторской диссертацией о международных санкциях и противодействии отмыванию средств.

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