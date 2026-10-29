Председатель Комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер начал расследование обвинений в адрес избирательной кампании демократки Мэри Пелтолы. Речь идет о предполагаемой попытке привлечь к выборам в Сенат на Аляске кандидата с таким же именем, как у сенатора-республиканца Дэна Салливана, чтобы оттянуть часть голосов у него.

Запрос на интервью

Как сообщает The Hill, Комер направил письма бывшему руководителю кампании Пелтолы Элизе Риос и демократическому политическому деятелю Джареду Курцу. Он попросил их дать личные интервью со стенограммой: Риос — 5 ноября, Курца — 6 ноября.

Основанием для расследования стала публикация The New York Times. По данным газеты, кампания Пелтолы сотрудничала с национальными демократами, чтобы найти человека с таким же именем, как у ее оппонента-республиканца, и выдвинуть его кандидатом в Сенат. Кампания Пелтолы и национальные демократы отрицали свою причастность.

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Реакция республиканцев

Комер заявил, что демократы якобы пытались ввести избирателей в заблуждение и повлиять на ход выборов в Сенат на Аляске. Президент Дональд Трамп после публикации The New York Times также написал в Truth Social, что, по его мнению, Пелтоле не следует разрешать участвовать в выборах.

The Hill отмечает, что так называемый ballot stacking — практика выдвижения или привлечения нескольких кандидатов для распыления голосов — является распространенным явлением, в том числе в беспартийной системе голосования top-four на Аляске. Республиканские стратеги ранее сообщили изданию, что такая практика не является незаконной.

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