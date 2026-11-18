Во Вроцлаве, Польша, футболисты сборной Польши прокомментировали будущее главного тренера Яна Урбана после ничьей 1:1 со Швецией в Лиге наций УЕФА. Этот матч завершил выступление польской команды в турнире. О заявлениях игроков в смешанной зоне стадиона Tarczyński Arena сообщает Interia Sport.

Позиция Зелиньского

Пётр Зелиньский, который вывел команду на поле с капитанской повязкой из-за отсутствия Роберта Левандовского в стартовом составе, положительно оценил сотрудничество с Урбаном. Полузащитник «Интера» назвал тренера хорошим специалистом и человеком и сказал, что хотел бы его дальнейшей работы со сборной.

В то же время Зелиньский отметил, что футболисты частично влияют на будущее тренерского штаба своими выступлениями. По его словам, команда собирается ради побед, должна стать сильнее в марте, а участие в Лиге наций дало ей важный опыт.

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Комментарии Шиманьского и Беднарека

Себастьян Шиманьский заявил, что при Яне Урбане сборная Польши показала, что способна играть в футбол, хотя в отдельных моментах ей ещё многое нужно улучшить. Он не стал прогнозировать решение относительно тренера и добавил, что не заметил у Урбана особенно эмоционального отношения к матчу со Швецией.

Защитник Ян Беднарек назвал естественными спекуляции вокруг тренера при отсутствии результатов. Он подчеркнул, что команда верит в возможность выйти из сложного периода как сборная и группа людей, поскольку все игроки стремятся добиваться успехов.

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