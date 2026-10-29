Правозащитная организация Global Rights Compliance (GRC) заявила, что в России, государстве-агрессоре, действует сеть посредников, предлагающих компаниям работников из КНДР. По данным ABC News, расследование длилось девять месяцев: представители GRC под прикрытием общались с участниками сети, которой, как утверждает организация, руководит московский бизнесмен Владимир Соколов.

GRC утверждает, что посредники берут с компаний комиссию от 100 до 150 тысяч рублей за каждого работника из КНДР. По данным организации, эти люди могут работать до 12 часов в сутки шесть или семь дней в неделю, а большую часть заработка передают северокорейскому режиму.

Схема со студенческими визами

В отчёте говорится, что граждане КНДР якобы въезжают в Россию по студенческим визам, оформляются в колледжи, которые фактически не посещают, а затем их направляют на предприятия. Российское законодательство с 2020 года разрешает иностранным студентам работать во время учёбы.

По мнению GRC, такая схема позволяет обходить предусмотренные санкциями ООН ограничения на трудоустройство граждан КНДР за рубежом и одновременно лишает их защиты российского трудового законодательства. Организация также сообщила, что перед направлением работников в компанию её должны проверить представители КНДР.

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Соколов не ответил на запрос о комментарии, отметили авторы отчёта. Другой связанный с сетью бизнесмен отверг существование системы принудительного труда, назвав граждан КНДР студентами, проходящими практическую подготовку на производстве, а выплаты — академическими стипендиями.

Работа для военной экономики

GRC заявила, что выявила работников из КНДР на алюминиевом предприятии, имеющем контракты с крупными оборонными поставщиками. Организация также получила фотографии работников на производстве продуктов питания, где изготавливают сухие пайки для российских военных; в GRC предполагают, что граждане КНДР могли упаковывать эти пайки.

Согласно ранее обнародованной оценке Многосторонней группы по мониторингу санкций, работники из КНДР за рубежом могли обеспечить режиму от 450 до 800 миллионов долларов США в прошлом году для его ядерной программы. Группа оценивала общее число таких работников в мире от 35 тысяч до 101 тысячи, преимущественно в Китае и России.

Совет ЕС недавно включил Владимира Соколова в санкционный список за содействие деятельности, поддерживающей оружейные программы КНДР, а также за нарушение или обход санкций ООН. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Европейский союз.

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