Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь призвал Великобританию вернуть мраморные скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее.

Он заявил, что возвращение и объединение античных памятников является национальной целью Греции, а их место — в Афинах, рядом с храмом, для которого они были созданы.

Скульптуры, известные также как мраморы Элгина, более 200 лет назад вывез британский дипломат лорд Элгин. Греция считает их незаконно вывезенными, тогда как Великобритания отказывается возвращать экспонаты из коллекции Британского музея.

Источник: Euronews

В Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис отверг предложенный Британским музеем формат соглашения по мраморам Парфенона.

Профессор Оксфордского университета Ален Гориели поставил под сомнение распространённое объяснение изгибов Парфенона в Афинах, Греция, согласно которому они якобы были созданы для исправления оптических иллюзий.

Центральный археологический совет Греции рекомендовал не одобрять временную сдачу в аренду 12 скульптур Парфенона из трёх греческих музеев в Скульптурную коллекцию Либиггаус во Франкфурте. Совет рассмотрел запрос 1 сентября и проголосовал против после того, как узнал, что эти экспонаты планировали показать рядом с двумя скульптурами, предоставленными Британским музеем.

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