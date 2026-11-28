Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отреагировал на критику в связи с назначением российского чиновника Алексея Ферапонтова, находящегося под санкциями Украины, своим заместителем. Глава агентства опроверг политический характер этого решения, назвав его обычным кадровым вопросом.

По словам Гросси, назначение гражданина определенной страны на руководящую должность в международной организации не означает поддержки политики этого государства.

«Назначая человека, я не назначаю политику и не вознаграждаю страну», — утверждает он.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что международные организации привлекают специалистов из разных государств, а их сотрудники должны действовать независимо от национальных правительств, в соответствии с Уставом ООН.

Гросси также напомнил, что должность, которую должен занять Ферапонтов, ранее занимал другой россиянин. По его словам, тогда кадровое решение не вызвало такого общественного резонанса.

«Это обычный кадровый вопрос», — заявил глава агентства.

В то же время Гросси признал, что понимает опасения, возникающие в связи с этим назначением на фоне российско-украинской войны.

Ферапонтов должен занять должность заместителя генерального директора МАГАТЭ и возглавить Департамент ядерной энергетики. Ранее Министерство иностранных дел Украины выступило против такого кадрового решения.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что назначение Ферапонтова на одну из высших должностей в агентстве может способствовать легитимизации российской оккупации украинских ядерных объектов.

Об этом сообщается в интервью Гросси BBC, отрывки из которого опубликовало издание The Kyiv Independent.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдным назначение российского чиновника, находящегося под санкциями, на должность заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Речь идет о россиянине, причастном к попыткам легализации оккупации Запорожской атомной электростанции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назначил российского чиновника Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики. Решение было принято несмотря на возражения Украины, ряда западных стран и призывы международных организаций.

Ранее Минэнерго осудило планы МАГАТЭ назначить на высшую должность россиянина, находящегося под санкциями.

Министерство иностранных дел Украины выступило против возможного назначения россиянина Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Украинская сторона считает такое кадровое решение неприемлемым из-за причастности этого чиновника к действиям российских государственных структур, направленным на легитимизацию оккупации Запорожской АЭС.

Напомним, генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции в Вене, Австрия. Встреча состоялась в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

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