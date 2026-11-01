Ученическая группа «Лицеисты!» заявила, что с понедельника, 2 ноября, во Франции возобновится кампания по блокированию лицеев. Ее лидер Пьер Сурза сообщил, что наиболее масштабными акции должны стать во вторник, однако некоторые учебные заведения могут быть заблокированы уже в первый день после двухнедельных каникул, сообщает Channel NewsAsia.

Акции после каникул

31 октября сотни тысяч человек, среди которых были учащиеся лицеев и студенты, вышли на демонстрации по всей Франции. Это был третий подряд уикенд протестов. Движение против роста цен сформировалось после нескольких недель ученических акций из-за ухудшения условий обучения и неравенства.

Представительница студенческого союза Union Etudiante Сабрин Харбач также заявила 31 октября, что блокировки университетов и лицеев состоятся во вторник и четверг.

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Реакция на предложения правительства

Правительство ранее объявило о ряде мер в ответ на требования протестующих: замене платформы поступления в университеты и предоставлении займов на ремонт школьных зданий. Учащиеся считают эти предложения недостаточными.

Президент Эмманюэль Макрон призвал к спокойному возобновлению учебы, заявив, что молодежь услышали. В то же время Сурза сказал, что президент не прислушался к учащимся. По его словам, предложенные изменения в платформе поступления не решают проблему нехватки мест в высшем образовании, а сокращение наполняемости классов будет касаться только десятых классов, хотя протестующие требовали этого для всех возрастных групп.

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