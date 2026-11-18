19 ноября 2026 года Rockstar Games выпустит Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. С момента премьеры предыдущей части серии прошло более 13 лет. За это время GTA 5 стала одной из самых успешных игр в истории, а её онлайн-режим превратился в отдельный многолетний бизнес.

В Украине GTA 6 станет доступна в полночь 19 ноября. Издатель Take-Two уже сообщил, что количество предзаказов превышает его первоначальные ожидания. На новую часть возлагают большие финансовые надежды, хотя сама разработка заняла годы и неоднократно заставляла компанию пересматривать планы.

UA.News рассказывает, как GTA 6 прошла путь от первой концепции до премьеры, почему её выход дважды переносили, какие суммы называют среди затрат на производство и маркетинг и сможет ли новинка повторить коммерческие результаты GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Как Rockstar создавала GTA 6: от Project Americas до современного Вайс-Сити

История разработки GTA 6 началась задолго до первого официального анонса. В 2015 году небольшая группа сотрудников Rockstar отправилась в Майами, чтобы изучить город, его архитектуру, местную культуру и окрестные районы. По словам руководителей студии, опубликованным в The Guardian, на этом этапе проект носил название Project Americas и охватывал гораздо более обширную территорию, чем игра, подготовленная к выпуску.

Первоначальная концепция предусматривала обширные территории Северной и Южной Америки. Впоследствии разработчики отказались от этой идеи и сосредоточили сюжет на вымышленном штате Леонида. Его центральная локация — Вайс-Сити, современная версия города, который игроки помнят по GTA: Vice City 2002 года. Основой нового мира стала Флорида: крупные города, туристические районы, побережье, острова, автомагистрали и заболоченные территории.

При этом период с 2015 года охватывает и ранние исследования. Основные силы Rockstar в то время работали над Red Dead Redemption 2, выпущенной в октябре 2018 года. После её завершения значительная часть специалистов перешла к работе над GTA 6. Именно тогда новый проект получил гораздо больше ресурсов. Rockstar объединила работу различных студий над общим открытым миром, где многочисленные системы нужно было согласовывать между собой.

В феврале 2022 года компания впервые официально подтвердила активную разработку следующей Grand Theft Auto. На тот момент Rockstar ещё не показывала ни персонажей, ни название игры. В сентябре того же года произошло одно из самых громких событий в истории проекта: после несанкционированного доступа к системам студии в интернет попали десятки видео из ранних сборок GTA 6. На записях зрители увидели незавершённые сцены, тестирование механик и технические элементы будущей игры.

Полноценно представить GTA 6 на своих условиях Rockstar смогла в декабре 2023 года, когда выпустила первый трейлер. Он показал Вайс-Сити, преступный мир Леониды и главную героиню Люцию. Вторым центральным персонажем стал Джейсон. История построена вокруг криминальной пары, которая после неудачного ограбления оказывается втянутой в опасные события.

По сравнению с GTA 5 здесь изменился подход к главным персонажам. В игре 2013 года можно было переключаться между Майклом, Франклином и Тревором, чьи истории постепенно пересекались. В GTA 6 в центре внимания находятся взаимоотношения Люсии и Джейсона. По словам разработчиков, игрок сможет влиять на развитие их отношений, а некоторые ситуации в сюжете будут зависеть от того, как персонажи взаимодействуют друг с другом.

Еще одно отличие заключается в детализации окружения. Во время предрелизных демонстраций журналистам показывали, как жители реагируют на обращения героев, разговаривают между собой и меняют поведение в зависимости от происходящего вокруг. Rockstar пытается перенести в большой современный город тот уровень внимания к мелочам, который ранее продемонстрировала в Red Dead Redemption 2. Для этого разработчикам пришлось создавать не просто дополнительные объекты, а новые взаимодействия между ними.

Почему выпуск GTA 6 переносили дважды и как менялись даты релиза

После выхода первого трейлера Rockstar планировала представить GTA 6 в 2025 году. Конкретной даты тогда не называли, но этого было достаточно, чтобы геймеры и инвесторы начали готовиться к грандиозному релизу. В мае 2025 года студия изменила планы. Премьеру перенесли на 26 мая 2026 года, объяснив решение необходимостью дополнительной доработки.

Через полгода произошла вторая переноска. 6 ноября 2025 года Rockstar объявила новую дату — 19 ноября 2026 года. Компания вновь объяснила задержку работой над качеством и завершающей доработкой игры. С момента первоначального анонса в 2025 году до нынешнего релиза ожидание фактически продлилось ещё примерно на год.

В октябре 2026 года Bloomberg опубликовал обширный материал о создании GTA 6 с интервью руководителей Rockstar. Из их рассказов следует, что на момент выхода первого трейлера студия действительно ориентировалась на запуск в 2025 году. Позже команда сообщила руководству, что завершить проект к первоначальному сроку не удастся.

Причину длительного производства хорошо объясняет сам принцип работы открытого мира. В обычной сюжетной сцене разработчик примерно знает, где будет персонаж и что увидит игрок. В GTA человек может отклониться от маршрута, угнать автомобиль, устроить погоню или начать взаимодействовать со случайными жителями. Каждое такое действие запускает другие системы — поведение полиции, дорожное движение, анимацию, физику и реакции окружающих.

Для Rockstar перенос крупных релизов уже стал привычной практикой. GTA 5 изначально планировали на весну 2013 года, но выпустили в сентябре. Red Dead Redemption 2 анонсировали на осень 2017 года, впоследствии перенесли на весну 2018 года, а финальный релиз состоялся 26 октября 2018 года. Обе игры после этого установили коммерческие рекорды, поэтому студия продолжает придерживаться подхода, при котором завершение масштабного проекта важнее первоначального графика.

Длительная разработка также поднимает вопрос об организации труда. После выхода Red Dead Redemption 2 Rockstar подверглась критике из-за чрезмерного количества сверхурочных часов. Впоследствии компания сообщила об изменениях в производственных процессах. Однако в преддверии выхода GTA 6 в британских офисах продолжается голосование по признанию профсоюза, а трудовой конфликт после увольнения части сотрудников стал предметом судебного разбирательства.

Сколько стоила GTA 6 и как её бюджет сравнивают с GTA 5 и Red Dead Redemption 2

Расходы на GTA 6 стали отдельной темой обсуждения ещё до выхода игры. По оценкам Reuters и отраслевых аналитиков, Rockstar могла потратить на проект более $1 млрд. В сети также циркулировала цифра в $2 млрд. Однако в октябрьском интервью Bloomberg руководитель издательского направления Rockstar Дженнифер Колбе опровергла утверждение о том, что создание игры обошлось более чем в $1,5 млрд. Точную сумму компания не раскрыла.

Масштаб расходов объясняется прежде всего продолжительностью производства и количеством привлечённых специалистов. Над современным блокбастером Rockstar работают программисты, дизайнеры мира, художники, сценаристы, аниматоры, актёры, звукорежиссёры и тестировщики. Часть команды создает сюжетные миссии, другие работают над поведением жителей города, транспортом, физикой, погодой и техническими инструментами.

Особенность GTA 6 заключается в том, что все эти элементы должны работать одновременно в огромном мире. Rockstar тратит средства не только на создание отдельных локаций, но и на их объединение в единую систему. Еще одна крупная статья расходов — многолетнее тестирование, оптимизация для консолей и подготовка проекта к массовому запуску.

Для сравнения: в 2013 году шотландское издание The Scotsman оценивало затраты на разработку и маркетинг GTA 5 в 170 млн фунтов стерлингов, что тогда соответствовало примерно 265 млн долларов. Над игрой работали около пяти лет, а её основными платформами на момент выхода были PlayStation 3 и Xbox 360. Команда создала огромный Лос-Сантос, три сюжетные линии, десятки видов транспорта и многочисленные дополнительные занятия.

Red Dead Redemption 2 стала ещё более дорогостоящим проектом. По отраслевым оценкам, её создание и реклама могли обойтись примерно в $370–540 млн. Игру разрабатывали около восьми лет, привлекая различные студии Rockstar. Значительную часть ресурсов потратили на реалистичное воспроизведение природы, жизни поселений, поведения животных и второстепенных персонажей.

Если сравнивать приведенные оценки, GTA 6 может оказаться в несколько раз дороже GTA 5 и заметно дороже Red Dead Redemption 2. Это демонстрирует, насколько изменились масштабы крупных игровых проектов за последнее десятилетие. В то же время обе предыдущие игры Rockstar показали, что огромные вложения могут приносить прибыль в течение многих лет после премьеры.

Маркетинг GTA 6: как Rockstar превратила трейлеры в глобальные события

Продвижение GTA 6 началось задолго до открытия предзаказов. Rockstar традиционно ограничивает количество официальных материалов о своих крупнейших проектах. Такая стратегия создает вокруг каждого трейлера отдельное информационное событие, которое обсуждают игровые СМИ, блогеры и пользователи социальных сетей.

Показательным стал первый трейлер в декабре 2023 года. По данным Take-Two, видео набрало более 93 млн просмотров на YouTube за первые сутки, установив рекорд среди немузыкальных роликов. Главными темами обсуждения стали возвращение в Вайс-Сити, главные герои и детализация городской среды.

Второй трейлер, опубликованный 6 мая 2025 года, привлек ещё большую аудиторию. По данным издателя, видео набрало более 475 млн просмотров на различных платформах в течение 24 часов. Rockstar использовала этот ролик для более подробного знакомства игроков с Люсией и Джейсоном, а также с местами, где будет разворачиваться история.

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В 2026 году компания постепенно перешла от отдельных анонсов к полноценной предрелизной кампании. В июне открыли предзаказ, а 27 августа выпустили расширенную презентацию GTA 6. Её сначала показали на Netflix, после чего видео появилось на официальном YouTube-канале и сайте Rockstar. Так компания смогла охватить не только традиционную игровую аудиторию, но и пользователей крупной стриминговой платформы.

Следующим этапом стал релизный трейлер 15 октября. Параллельно Rockstar продвигала официальный саундтрек, музыку игровых радиостанций, тематические коллекции одежды и сувенирную продукцию. Компания использует узнаваемый образ Вайс-Сити как отдельный бренд, который можно продвигать даже среди людей, не собирающихся покупать игру в день выхода.

21 ноября Rockstar совместно с PlayStation проведет специальный музыкальный фестиваль в Майами. Город, ставший основным прототипом Вайс-Сити, таким образом превращается в часть рекламной кампании. В ходе мероприятия запланированы выступления артистов, связанных с официальным саундтреком игры.

Коммерческая составляющая кампании также отличается от предыдущих частей. В США стандартное издание GTA 6 стоит $79,99, а Ultimate Edition — $99,99. Более дорогое издание предлагает дополнительный игровой контент. Для запуска подтверждены PlayStation 5 и Xbox Series X/S, тогда как дата отдельного релиза для ПК ещё не объявлена.

Превзойдёт ли GTA 6 успех GTA 5 и сколько заработает Take-Two

Важнейшим коммерческим ориентиром для GTA 6 остаётся предыдущая часть серии. Grand Theft Auto V вышла 17 сентября 2013 года и практически сразу установила рекорды. По официальной информации Take-Two, розничные продажи игры превысили $800 млн за первые сутки, а всего за три дня достигли $1 млрд.

На этом коммерческая история GTA 5 не закончилась. Rockstar переиздала игру для следующих поколений PlayStation и Xbox, а также для персональных компьютеров. В результате один проект охватил несколько поколений игрового оборудования и продолжал продаваться даже через десять лет после премьеры.

Согласно последней квартальной отчетности Take-Two, по состоянию на ноябрь 2026 года количество проданных и поставленных в торговые каналы копий GTA 5 превысило 230 млн. Это делает её одной из самых успешных видеоигр в истории.

Важной частью этого результата стала GTA Online. Многопользовательский режим регулярно пополнялся новыми миссиями, ограблениями, транспортом, недвижимостью и другими возможностями. Игроки могли покупать внутриигровую валюту за реальные деньги. Таким образом, Rockstar создала модель, при которой доходы поступают не только от продажи первоначальной копии игры, но и от дальнейшей активности аудитории.

Red Dead Redemption 2 также показала высокие результаты, хотя развивалась по другой модели. За первые три дня после запуска в октябре 2018 года игра принесла более $725 млн розничных продаж. К 2026 году её общий тираж превысил 85 млн копий. Вестерн стал примером того, как масштабная сюжетная игра может оставаться коммерчески успешной на протяжении многих лет благодаря качеству игрового мира и стабильному интересу аудитории.

Для GTA 6 Rockstar пытается совместить эти два направления: массовую популярность современного криминального мира GTA и детализацию, которую компания отработала в Red Dead Redemption 2. В ближайшие дни главным показателем станут стартовые продажи, однако для финансового результата не менее важным будет то, насколько долго игроки будут сохранять интерес после завершения основной истории.

9 ноября 2026 года руководство Take-Two сообщило, что предзаказы на GTA 6 значительно превышают предыдущие ожидания компании. Издатель рассчитывает на рекордные финансовые результаты в 2027 финансовом году, который завершится 31 марта 2027 года.

Особенно показательным станет квартал с октября по декабрь 2026 года, когда состоится релиз. На него Take-Two прогнозирует $3,35–3,5 млрд net bookings. Именно результаты этого периода позволят оценить, насколько быстро новая часть начнёт окупать вложенные средства.

Первые результаты продаж покажут, удалось ли GTA 6 превзойти рекордный старт GTA 5. Но масштаб настоящего успеха станет понятен позже — когда Rockstar раскроет дальнейшие планы развития игры, а Take-Two опубликует финансовые результаты уже после релиза.

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