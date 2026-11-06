Губернатор Калифорнии объявил о смягчении всех смертных приговоров в штате — NBC News

Губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом заявил о намерении заменить смертные приговоры 548 заключённым на другие виды наказания. Он объяснил своё решение убеждением, что у государства нет морального права лишать людей жизни.

«Я принимаю это решение, потому что твердо убежден: санкционированные государством убийства несовместимы с ценностями Калифорнии», — написал Ньюсом в открытом письме к жителям штата. Он также назвал этот шаг одним из самых сложных решений за всю свою политическую карьеру.

Губернатор подчеркнул, что люди, приговоренные к смертной казни, причинили невыразимые страдания своим жертвам, их семьям и сообществам. В то же время он заявил, что, занимая пост главы штата, пришел к выводу: у государства нет морального права лишать их жизни.

По данным аппарата губернатора, решение касается 548 осужденных — 529 мужчин и 19 женщин. При этом для смягчения приговоров по делам, в которых осужденные имеют более одной судимости за тяжкие преступления, требуется одобрение Верховного суда Калифорнии. Это требование касается 382 заключенных.

Последняя смертная казнь в Калифорнии была приведена в исполнение 17 января 2006 года. В 2019 году Ньюсом, который давно выступает против смертной казни, ввел в штате мораторий на исполнение таких приговоров.

Решение было объявлено накануне окончания его губернаторского срока. Ньюсом возглавлял Калифорнию в течение восьми лет и должен покинуть пост в январе 2027 года. Его также называют среди возможных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах в США.

Источник: NBC News

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