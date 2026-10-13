Hyundai Motor Group планирует инвестировать $15,5 млрд в Индию в 2026–2032 годах. Средства направят на расширение производства, развитие новых автомобильных технологий, исследовательской инфраструктуры и местных цепочек поставок, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

План на семь лет

Инвестиционная программа охватывает 2026–2032 годы. Группа также планирует создать в Индии специализированную инвестиционную структуру. По данным компании, план должен увеличить производственные мощности Hyundai Motor India и Kia India для существенного наращивания выпуска автомобилей.

Об инвестициях объявили после встречи исполнительного председателя Hyundai Motor Group с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели во вторник, 13 октября.

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Исследования и производство

Около $700 млн группа намерена вложить в индийский центр исследований и разработок, в том числе в испытательный трек для автомобилей. Это является частью плана по разработке автомобильных технологий следующего поколения.

Hyundai Motor Group трудоустраивает в Индии более 24 тысяч человек. Компания заявила, что инвестиции создадут дополнительные рабочие места в производстве, исследованиях, инженерии и цепочках поставок, но не назвала их количество.

Сейчас совокупная годовая производственная мощность группы в Индии превышает 1,4 млн автомобилей: 824 тысячи на предприятиях Hyundai в Ченнаи, 170 тысяч на заводе в Пуне и 431 тысяча на площадке Kia в Анантапуре.

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