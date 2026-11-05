Как православная вера Святослава Юраша влияет на его взгляды на Бога, войну и религиозную свободу

Независимый журналист и координатор Diplomatic Legal Hub (DLH) Скотт Дуглас Джейкобсен пообщался со Святославом Юрашем о Боге, православном христианстве, отказе от атеизма и значении революции и войны. В ходе беседы Юраш поделился своими взглядами на Святую Троицу, Священное Писание, молитвы за умерших, религиозную свободу, традиции предков и передачу духовных и нравственных ценностей детям.

В интервью также затрагивались вопросы отцовства, сотрудничества церквей, авторитета Ватикана, участия религиозных деятелей в политической жизни и украинского единства. Юраш объяснил, как вера влияет на его личное мировоззрение и политическую позицию.

Святослав Юраш — украинский народный депутат, родился 16 февраля 1996 года во Львове. В 2019 году был избран в Верховную Раду под № 27 в списке партии «Слуга народа», хотя на момент избрания был беспартийным. Он стал самым молодым депутатом Верховной Рады IX созыва.

Юраш занимался организацией коммуникаций во время Евромайдана, сотрудничал с международными СМИ, служил в Вооруженных силах Украины и возглавляет парламентский подкомитет по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом. Его военная служба, в частности, включала участие в 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар».

Бог и отказ от атеизма

Скотт Дуглас Джейкобсен: Начнем с главного. Что для вас Бог?

Святослав Юраш: Он — причина всего и смысл всего. Он — то, что можно постичь, но в то же время то, что даёт понимание, не поддаваясь рациональному объяснению. Хотел бы я быть лучшим богословом.

Когда я разговариваю с людьми, которые знали меня в период моего воинствующего атеизма, то стараюсь объяснить это доступно, используя такие понятия, как Вселенная, судьба, космос и т. п.

Можно говорить обо всех этих вещах, а затем вернуться к истокам — к тому, как наши предки понимали мир, и говорить о первопричине всех явлений, которой является Бог.

Джейкобсен: А когда вы были воинствующим атеистом, кем для вас был Бог?

Юраш: Чем-то, что нужно отвергнуть, преодолеть, отодвинуть ради светлого будущего, которое обещали пророки атеизма начала XXI века, такие как Кристофер Хитченс, Ричард Докинз и многие другие.

Джейкобсен: Что вы чувствуете, оглядываясь на тот период своей жизни и понимая, где находитесь сейчас?

Юраш: Грусть. Грусть. Жалею, что тогда задавал вопросы не из желания понять, а из-за гнева и отрицания.

Ведь понимания — этого никогда не бывает слишком много. Хотел бы я задавать эти вопросы людям, которые уже прошли через подобные внутренние противоречия.

Тогда я искал не столько понимания, сколько борьбы, как это делает почти каждый парень в подростковом возрасте.

Теперь я стремлюсь к этому пониманию. И не думаю, что его можно просто обрести. Его нужно прожить.

Это понимание должно сочетаться со всем, что накопили предыдущие поколения, — с осознанием Альфы и Омеги.

Святая Троица и Священное Писание

Джейкобсен: Как вы соотносите Иисуса Христа, Бога и Священное Писание?

Юраш: Бог — это Альфа и Омега, а Иисус Христос — это Бог. Мы, опять же, дети Исаии. Мы верим в Святую Троицу.

То есть речь идет не только о Боге и Иисусе Христе, но и о Святом Духе. Они едины.

И когда это осознание приходит к тебе, ты должен смириться перед всем этим и стараться жить в соответствии со Словом, изложенным в Священном Писании, в Библии.

Жить так, чтобы благодарить Его за всё полученное и прославлять Его в нашем мире.

Но, опять же, я не богослов. Прошу прощения. Хотел бы, чтобы вы взяли интервью у моего отца, который посвятил всю жизнь изучению религий.

Я потратил половину своей юности на борьбу с религиозностью, а затем значительную часть времени — на переосмысление всех тех юношеских банальностей, которые сам себе создал в поисках смысла.

Война, православная вера и память о погибших

Джейкобсен: Как революция и война продемонстрировали вам ценностный вакуум того времени?

Юраш: Они показали мне, что объяснять всё случайностями, банальностями или стечением обстоятельств недостаточно.

Нужно искать что-то более глубокое, что-то большее, то, что поможет лучше понять эти события и их историю.

И религия в этом помогает.

Особенно та религия, которая является фундаментальной для меня, моей семьи и всего пути, благодаря которому я появился на свет.

Православное христианство для меня — лучший подход, поскольку оно объясняет чрезвычайно много не только о настоящем, но и о прошлом и будущем.

Джейкобсен: Большинство украинцев знают кого-то, кто был ранен, погиб или вынужден покинуть свой дом из-за войны. Как вы испытываете благодарность за то, что выжили и можете продолжать служить во время войны?

Юраш: Я думаю об этих украинцах и о том, к чему они стремились.

Они, безусловно, мечтали о том, чтобы Украина продолжала свой путь, сохраняла независимость и свободу, несмотря на все трудности, двигалась к лучшей жизни.

И когда ты пытаешься воплотить эти мечты в реальность, это становится способом почтить память этих людей.

Что касается религии, то именно в этом заключается радость православной традиции.

Она дарит все эти мелочи, которые на самом деле гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд.

Когда ты берешь свечи в церкви, зажигаешь их, вспоминаешь этих людей и молишься за них, просишь, чтобы у них была лучшая жизнь в том мире, где они находятся сейчас, — ты испытываешь к ним искреннее уважение.

Ты чувствуешь, что, по крайней мере, можешь им помочь.

Даже если ты уже не можешь до них дотянуться, ты можешь попросить всемогущие силы даровать им то, к чему они стремились, и то, чем является Бог, — любовь в том ином мире, в который они перешли.

Защита Украины и религиозная свобода

Джейкобсен: Почему, с библейской точки зрения, защита Украины — это не просто допустимое, а необходимое дело?

Юраш: Хотел бы, чтобы мой отец был здесь и ответил на этот вопрос. У него есть соответствующие знания, и он мог бы процитировать конкретные места из Священного Писания.

Но если говорить с библейской точки зрения, то мы боремся за свободу, в частности за свободу вероисповедания.

Россияне на каждой территории, которую захватывают, четко демонстрируют, что не уважают ни один способ поклонения Богу, кроме того, который практикуют и контролируют сами.

Украинцы всех конфессий объединились, чтобы защищать свободу в христианском контексте — право исповедовать веру так, как они считают нужным.

Независимо от того, являются ли они протестантами, римско-католиками, греко-католиками или представителями различных православных церквей.

Все это основано на том, что украинцы имеют свободу исповедовать свою веру.

И именно вокруг этого объединяются представители всех конфессий.

Такие институты, как Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, имеют четкое видение происходящего.

Украина должна продолжать борьбу за эти свободы, ведь они обеспечивают украинцам право существовать и в дальнейшем жить как сообщество, объединенное в своей вере во Всевышнего.

Межконфессиональное сотрудничество и украинская государственность

Джейкобсен: Как вы объединяете христиан, иудеев и мусульман в Украине, одновременно противостояя постмодернистским силам?

Юраш: Речь идет не столько о противостоянии постмодернистским силам.

Речь идет об уважении к институтам, которые украинцы разных конфессий, вероисповеданий и этнических групп создавали на протяжении тысячелетий.

И когда все объединяются вокруг требования уважать эти институты, оказывается, что между разными взглядами существует множество общих черт, корни которых уходят к Аврааму.

Благодаря этому легко объяснить свою позицию как украинцам, так и всему миру.

Когда религиозные лидеры собираются вместе в Конгрессе или Европейском парламенте, они действительно впечатляют присутствующих.

Ведь эти люди могут придерживаться совершенно противоположных взглядов, но в то же время выступать единым фронтом в поддержку Украины, её свобод и стремления к независимому будущему.

Это показывает, что не только политический класс или государственные институты, но и церкви объединяются для защиты самого святого — свободы жить в собственном государстве.

Независимо от наших взглядов, религии, политических убеждений и всего остального.

Божья воля и традиции предков

Джейкобсен: Как вы толкуете Божью волю в своей жизни?

Юраш: Хотел бы я иметь ту свободу толкования этих вопросов, которой обладают протестанты.

Я стараюсь спрашивать об этом священника, у которого исповедуюсь во время каждой воскресной службы.

И когда читаю Библию, то хотя бы частично ощущаю то фундаментальное уважение, которое давало всем моим предкам волю жить и выживать, несмотря на любые испытания.

И я разделяю эту волю.

Джейкобсен: Как происходил процесс переосмысления религии, который в конечном итоге вернул вас к ней? Иными словами, как вы вернулись к вере своего отца и предков?

Юраш: Это связано с осознанием банальности тех методов, которые я использовал.

Могу привести простую метафору.

Когда ты смотришь на дом, ты можешь сказать, что он состоит из окон, стен, кирпича и дерева.

Но при этом не видеть величия готового дома, созданного для того, чтобы люди могли любоваться им, жить в нём и творить свои невероятные истории.

И опять же, это подростковая банальность — видеть лишь набор материалов вместо целостного творения, которое из них возникло.

Размышления об этом, разговоры и попытки понять сущность вещей в значительной степени изменили моё мировоззрение.

Я осознал искусство и гениальность всех этих институтов, их фундаментальную роль в жизни моей нации и людей, которые продолжают традиции своих предков.

Традиции, пережившие все ужасы прошлого.

Джейкобсен: Можете ли вы теперь назвать свой период воинствующего атеизма временем духовного отрыва от собственных корней?

Юраш: Я пытался вырвать с корнями все эти основы, но, конечно, потерпел неудачу.

Потому что, когда борешься с Богом, побеждает Он.

Я был тем блудным сыном, который в конце концов вернулся к отцу, если можно провести такое сравнение.

Естественный порядок и человеческий прогресс

Джейкобсен: Что такое естественный порядок вещей?

Юраш: Не мне определять естественный порядок вещей.

Я отнюдь не натуралист и не богослов, который может рассуждать о духовной сущности бытия.

Суть в том, что мир становится лучше.

Из поколения в поколение он становится всё более пригодным для жизни, радостнее и свободнее.

Основатели Америки написали замечательный документ, в котором объединили эти идеи вокруг стремления к счастью.

Он олицетворяет то, чего я желаю своей нации, так же как в свое время эти стремления легли в основу нового американского проекта.

Передача религиозных и нравственных ценностей детям

Джейкобсен: Как вы планируете передавать религиозные и нравственные ценности своим детям? И как вы это делаете уже сейчас? Каким, по вашему мнению, должен быть правильный способ передачи таких ценностей?

Юраш: Нужно разговаривать с ними, приобщать их к традициям, рассказывать, откуда всё берёт начало и как случилось, что они появились на свет.

Рассказывать о том, насколько мало мы на самом деле знаем о предыдущих поколениях.

Но в то же время объяснять, что все эти поколения были частью традиции, которую охватывает религия и которая даёт им всё, что у них есть сегодня.

И опять же, мне больно от того, что я не богослов и не могу точно всё обобщить, особенно на ходу, как сейчас.

Жаль, что мы не сидим за чашкой кофе, где можно было бы обсудить это гораздо подробнее.

Меня также огорчает современная политическая реальность, в которой все пытаются найти меткие выражения и короткие цитаты, способные легко обобщить сложные вещи.

Но на эти темы написано слишком много книг, ведь это фундаментальные вопросы.

Когда думаешь о Фоме Аквинском или греческих мыслителях, заложивших основы православной традиции, понимаешь, насколько сложны эти вопросы.

И я со своими упрощёнными рассуждениями никогда не смогу охватить всё это полностью.

Сотрудничество христианских церквей в государственном управлении

Джейкобсен: Как обеспечить сотрудничество христиан в государственном управлении, несмотря на традиционные разногласия между ними?

Юраш: Нужно говорить о важности институтов.

Каждый, кто вырос в Украине, в деревне или в городе, знает, какое центральное место занимает церковь.

Знает, что значит собираться вместе на Пасху или Рождество, ощущать общность, которая имеет гораздо более глубокий смысл, чем повседневные мелочи.

И благодаря этому легко привлекать священников и церковных иерархов к выражению позиций по различным вопросам.

Особенно в рамках таких институтов, как Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

У её представителей есть множество разногласий.

Но когда они приходят к согласию по какому-то вопросу, это заставляет всех прислушаться.

И они, безусловно, способны гораздо лучше меня объяснить свою позицию по всем этим темам.

Моральный авторитет Ватикана

Джейкобсен: Каким моральным авторитетом обладает Ватикан в условиях войны? В чём заключается его важность?

Юраш: Этот вопрос лучше задать католикам. Я не принадлежу к их церкви.

Для них непогрешимость Папы Римского и его авторитет являются абсолютными основами их церкви.

Поэтому именно они могут лучше ответить на этот вопрос.

Если же я могу немного поразмышлять, опираясь на свой небольшой — хотя на самом деле не такой уж и небольшой — опыт обучения в католической школе и жизни в городе, где различные течения католицизма до сих пор остаются самой распространенной религией, то речь идет о связи, которая сформировала Запад таким, каким мы знаем его сегодня.

Ведь Церковь значительно старше любого европейского государства, не говоря уже о европейских идеалах.

Именно поэтому этот институт обладает огромным авторитетом.

И опять же, апостольское преемство указывает на то, что именно Святой Дух направляет церковных иерархов, когда они решают, кто станет Папой.

Отсюда и проистекает его авторитет.

По крайней мере, так можно резюмировать их аргумент в моем очень упрощённом изложении.

Свобода вероисповедания и участие в политике

Джейкобсен: Как вы отделяете политику от духовных ценностей? Иными словами, как защищать духовные ценности независимо от того, в какую сторону меняется политическая ситуация?

Юраш: На мой взгляд, если попытаться обобщить глобальную дискуссию на эту тему, то существуют два понятия: свобода религии и свобода от религии.

Слишком много людей в Восточной Европе могут рассказать об ужасах советского правления, когда власть пыталась навязать свободу от религии во всех сферах жизни.

Это приводило к огромной боли, страданиям и разрушениям.

И из-за этого люди теряли одну из основ своей жизни.

Поэтому стремиться нужно не к свободе от религии, а к свободе вероисповедания.

То есть люди должны иметь возможность жить в соответствии с фундаментальными ценностями, которые они унаследовали или выбрали самостоятельно, и защищать их.

И именно такую свободу я хотел бы видеть в Украине.

Наша Конституция в значительной степени гарантирует такую свободу.

Она не запрещает, например, священникам или людям с религиозными убеждениями участвовать в политике, заниматься политической деятельностью или выражать свои взгляды.

Она позволяет каждому — независимо от того, религиозен ли этот человек или светский — выражать и защищать свою позицию.

Отцовство и смысл жизни

Джейкобсен: Как рождение ребенка изменило ваше восприятие Святого Отца?

Юраш: Моего собственного отца или Святого Отца?

Джейкобсен: Думаю, можно поговорить и о Небесном Отце, и о Святом Отце, и о вашем биологическом отце.

Юраш: Это невозможно полностью передать словами.

Но когда у тебя рождается ребенок, возникает ощущение, будто ты наконец-то открыл смысл своей жизни.

Ты осознаёшь то, что является фундаментальным.

Это не значит, что ты станешь идеальным в этом.

Но теперь у тебя есть все возможные причины стремиться к совершенству, которое ты видишь в рождении новой жизни.

И каждый год ты стараешься идти по этому пути, чтобы это совершенство раскрывалось всё больше и больше.

Украинское единство и путь к победе

Джейкобсен: Что сейчас больше всего нужно украинской политике? Единство.

Юраш: Исторически трагедия Украины заключалась в том, что мы тратили слишком много времени на борьбу друг с другом, пока нас уничтожали.

Но именно сейчас мы смогли обрести это единство, несмотря на все разногласия в каждой сфере: в политике, церквях, армии и обществе.

И благодаря этому единству Украина смогла выдержать натиск российского гиганта уже на пятом году полномасштабного вторжения.

Поэтому путь к победе заключается в том, чтобы сохранять это единство.

И помнить, что у россиян есть вполне конкретные планы в отношении всех нас.

Мы видели эти планы в том, что обнаруживали в разных частях Украины.

И мы знаем из истории, что происходило каждый раз, когда украинцы теряли государственность.

Тогда любой завоеватель получал возможность поступать с нами так, как ему заблагорассудится.

Джейкобсен: На этом закончим. Большое спасибо вам за уделенное время.

Юраш: Прекрасно. Прекрасно. Было очень приятно пообщаться. До скорой встречи.

Джейкобсен: Спасибо. Взаимно.

Об авторе

Скотт Дуглас Джейкобсен — координатор Diplomatic Legal Hub, канадский журналист, издатель, редактор и интервьюер. В своей профессиональной деятельности исследует вопросы дипломатии, права, прав человека, науки, секуляризма, культуры и современных международных отношений.

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