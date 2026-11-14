Ян Урбан определил состав Польши на матч с Румынией — Interia Sport

Тренер сборной Польши Ян Урбан определил стартовый состав команды на выездной матч против Румынии в пятом туре дивизиона B Лиги наций. Встреча состоится 14 ноября в 20:45 в Бухаресте. В стартовую одиннадцатку поляков вошёл капитан команды Роберт Левандовский, сообщает Interia Sport.

Левандовский сыграет с первых минут

В воротах Польши матч начнёт Бартломей Дронговский. В защите сыграют Матти Кэш, Якуб Кивиор, Кацпер Потульский и Оскар Кубяк. В полузащите выступят Марцель Регула, Виктор Новак, Себастьян Шиманьский, Кароль Свидерский и Никола Залевский, а на острие атаки будет действовать Левандовский.

У польской команды есть кадровые потери перед игрой. Из-за состояния здоровья в сборную не вызвали вратаря Марцина Булку. Пшемыслава Франковского, который стал недоступен уже после прибытия в расположение команды, заменил Аркадиуш Пырка. Пётр Зелиньский пропускает матч из-за простуды и травмы стопы, а Ян Беднарек не сыграет из-за перебора жёлтых карточек.

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Турнирная ситуация команд

После четырёх матчей сборная Польши имеет четыре очка. Перед игрой с Румынией поляки отставали на четыре очка от второго места в группе и сохраняли шансы продолжить борьбу за него. Румыния занимала последнюю позицию и нуждалась в очках, чтобы избежать плей-офф за сохранение места в дивизионе B.

В предыдущем матче этих команд Польша победила Румынию со счётом 6:0. Тогда Раду Дрэгушин получил красную карточку на 22-й минуте, а Левандовский оформил хет-трик.

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