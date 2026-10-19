Министерство образования Японии планирует расширить программы обучения японскому языку для иностранных жителей на фоне рекордного числа иностранцев в стране. В конце июня в Японии проживали 4 281 026 иностранцев, сообщил министр юстиции Такаси Ямасита. Как пишет The Japan Times, ведомство планирует поддерживать местные власти субсидиями и консультациями специалистов.

Поддержка детей в школах

В августе министерство утвердило пакет мер по обучению японскому языку, призванный способствовать гармоничному сосуществованию японцев и иностранцев. В рамках бюджетного запроса на 2027 финансовый год оно запросило 11,3 млрд иен на связанные программы — примерно вчетверо больше, чем годом ранее.

В частности, министерство планирует отобрать около 40 муниципалитетов с большим числом иностранных жителей для финансовой поддержки подготовительных классов. В них детей до поступления в начальную или младшую среднюю школу будут обучать основам японского языка и знакомить со школьной жизнью. Программа покроет операционные расходы, в том числе оплату труда преподавателей.

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С 2027 финансового года в перечень педагогов, чьи зарплаты частично финансирует государство, планируют включить более 1 000 учителей японского языка. По данным опроса министерства, в 2025 году такое обучение требовалось рекордным 84 759 учащимся государственных начальных, средних и старших школ, а также других учебных заведений. Более 10% из них не получали языковую поддержку из-за нехватки финансирования и персонала.

Программа для взрослых

Министерства образования и юстиции также готовят совместную программу по японскому языку и практическим навыкам повседневной жизни для иностранцев, находящихся в Японии на средне- или долгосрочной основе. Участники будут просматривать онлайн-видео до въезда в страну или вскоре после прибытия, а затем пройдут проверку усвоенного материала. Правительство обсуждает возможность сделать завершение программы условием одобрения заявлений на проживание.

В 2027 финансовом году министерство также должно выпустить рекомендации для языковых курсов, проводимых муниципалитетами и другими организациями. В них определят стандарты организации занятий и содержания обучения. По состоянию на 2024 финансовый год около 40% муниципалитетов не имели таких курсов. Программы планируют финансировать, в частности, за счет увеличения поступлений от сборов за оформление статуса проживания.

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