Правительство Японии планирует с апреля возобновить прием иностранных работников для организации питания в медицинских и социальных учреждениях, а также школах. Меру рассматривают как неотложную из-за усиления дефицита персонала, который готовит еду в больницах и других учреждениях.

Как сообщает The Japan Times, план представили на заседании профильной экспертной группы. Правительство намерено утвердить его на заседании Кабинета министров в декабре.

Изменение категории трудоустройства

План предусматривает перенос услуг по организации питания из категории ресторанного бизнеса в категорию производства продуктов питания и напитков в рамках статуса проживания первого типа для иностранных работников с определенными навыками. Власти объяснили это тем, что такая работа преимущественно включает подготовку ингредиентов и приготовление блюд, а не непосредственное обслуживание клиентов, характерное для ресторанной сферы.

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В апреле Япония приостановила прием иностранных работников в ресторанную отрасль, поскольку количество владельцев статуса первого типа в этой категории приближалось к лимиту в 50 тысяч человек.

Лимиты для работников

Предельное количество иностранных работников в категории производства продуктов питания и напитков составляет 133 500. По состоянию на конец июля оно было заполнено на 76%. Министерство сельского хозяйства Японии считает, что возобновление приема не окажет существенного влияния на эту категорию.

Правительство также стремится увеличить на 20 тысяч, до 146 900, лимит владельцев статуса первого типа в секторе ухода за пожилыми людьми, не изменяя общего ограничения для этого сектора на уровне 160 700. До завершения 2028 финансового года общий лимит иностранных граждан во всех категориях планируют сохранить на уровне 1 231 900 человек, в том числе 825 400 владельцев статуса первого типа и 406 500 участников программы трудоустройства для развития навыков, которая стартует в апреле.

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