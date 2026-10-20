Япония планирует инвестировать до 21 млрд долларов в строительство двух заводов по производству полупроводников в штате Нью-Йорк, США. О проекте объявила компания GlobalFoundries, мажоритарным владельцем которой является суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment, сообщает The Japan Times.

Инвестиции являются частью обязательства Японии вложить 550 млрд долларов в США в обмен на более низкие пошлины. Токио и Вашингтон достигли этой договоренности в июле 2025 года. По ее условиям проекты для инвестирования выбирает президент США, а не японская сторона.

Финансирование заводов

Японии еще предстоит организовать финансирование строительства заводов. Кредиты для проекта должны предоставить государственный Японский банк международного сотрудничества и коммерческие банки, а гарантии — Nippon Export and Investment Insurance.

По данным издания, японские банки неохотно участвуют в финансировании из-за высокой стоимости привлечения значительных объемов долларов США. Токио обращается за помощью к JPMorgan и другим американским банкам. Среди других проектов в рамках инвестиционного обязательства упоминаются вложения в нефтяную и газовую отрасли, а также в малые ядерные реакторы.

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Ожидается, что от строительства выиграют японские производители оборудования, в частности Tokyo Electron. Генеральный директор GlobalFoundries Тим Брин заявлял, что среди клиентов предприятий будет Renesas Electronics.

Влияние на японскую отрасль

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что американские инвестиции лишь ограниченно помогут Японии восстановить собственный сектор производства чипов и укрепить устойчивость цепочек поставок. Инвестиционный директор White Oak Capital Нори Чиоу отметила, что Япония финансирует производственные мощности США, не обязательно получая передовые технологии или внутренние производственные возможности, к которым стремится.

Параллельно Токио поддерживает производство полупроводников внутри страны. Флагманским проектом является Rapidus, которая намерена начать массовое производство передовых чипов в следующем году. Правительство также предоставляло субсидии TSMC, Micron и Kioxia для размещения производственных мощностей в Японии и поддерживает компанию Noetra, работающую в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

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