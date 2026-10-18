Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует запустить беспилотную миссию Martian Moons eXploration (MMX) с космодрома Танэгасима в Японии. Аппарат должен прибыть в окрестности Марса примерно через год, выйти на орбиту его спутника Фобоса, совершить посадку и собрать не менее 10 граммов материала с поверхности. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Образцы с Фобоса

Ракету H3 с аппаратом MMX планируют запустить во вторник в 4:41, или в 19:41 по Гринвичу в понедельник. После прибытия к Марсу аппарат будет находиться на орбите Фобоса до трёх лет, после чего должен сесть на его поверхность для отбора образцов.

Перед посадкой небольшой ровер IDEFIX проведёт наблюдения поверхности, чтобы оценить безопасность места посадки. Руководитель проекта MMX Ясухиро Кавакацу заявил AFP, что отбор материала с Фобоса станет первым в мире, а миссия должна стать первым полётом с возвращением на Землю из марсианской системы.

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MMX также будет наблюдать за другим спутником Марса — Деймосом, однако посадка на нём не предусмотрена. JAXA указывает, что миссия должна исследовать возможность использования Фобоса в качестве естественной космической станции и определить требования для полёта к Марсу и возвращения, что может быть важным для будущих пилотируемых экспедиций.

Происхождение спутников Марса

JAXA рассчитывает, что собранный материал поможет выяснить, как образовались Марс, Фобос и Деймос, а также уточнить представления о формировании Солнечной системы. Среди гипотез происхождения марсианских спутников — их образование после столкновения небесного тела с Марсом или захват астероидов гравитацией планеты.

В миссии участвуют Национальный центр космических исследований Франции, Германский аэрокосмический центр, NASA, Европейское космическое агентство, а также около 20 университетов и технологических компаний.

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