По данным Anadolu Agency, ссылающегося на Kyodo News, Япония рассматривает возможность удалить прямое упоминание о своих безъядерных принципах из правил экспорта оборонного оборудования. Это может стать частью усилий по расширению экспорта вооружений и укреплению сотрудничества в сфере безопасности с союзниками.

Пересмотр преамбулы правил

По словам источников, знакомых с ситуацией, правительство премьер-министра Санаэ Такаити пересматривает преамбулу действующих правил. В ней говорится о трех принципах Японии: не владеть ядерным оружием, не производить его и не разрешать ввоз такого оружия в страну.

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Другие возможные изменения

Предлагаемый пересмотр также предусматривает удаление формулировки о том, что Япония не станет военной державой, представляющей угрозу для других стран. В то же время в правилах планируют подчеркнуть приверженность государства политике, ориентированной исключительно на оборону.

Сотрудничество с партнерами

Япония стремится развивать совместную со странами-партнерами разработку и экспорт оборонного оборудования. Ожидается, что до конца года страна обновит три ключевых документа в сферах обороны и безопасности.

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