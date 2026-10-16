Правительство Японии одобрило законопроект, который позволит полиции удаленно получать доступ к устройствам связи, связанным с преступной деятельностью. Инициатива должна помочь правоохранительным органам выявлять подготовку мошенничеств, ограблений и других правонарушений, совершаемых анонимными и слабо организованными преступными группами, известными в стране как токурю, сообщает The Japan Times.

Условия для удаленного анализа

Законопроект предусматривает изменения в закон, регулирующий исполнение полицейских обязанностей. Удаленный анализ будет возможен, если уже произошло конкретное преступление, например звонки в рамках определенной мошеннической схемы, и существует риск расширения ущерба или повторения подобных правонарушений.

Меры планируют ограничить тяжкими организованными преступлениями, которые неоднократно совместно совершают несколько человек. Использовать удаленный доступ смогут только в случаях, когда получить необходимые сведения другими способами сложно.

Судебное разрешение и защита данных

Анализ будут проводить сотрудники, назначенные генеральным комиссаром Национального полицейского агентства. Перед доступом к устройству они должны объяснить судье, почему устройство подозревают в использовании для преступлений и каким способом полиция планирует получить данные, после чего получить разрешение суда.

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Полиция сможет копировать и анализировать только информацию, хранившуюся на устройстве на момент доступа. Данные, необходимые для предотвращения новых преступлений или для расследований, будут передаваться соответствующим сотрудникам, а остальная информация будет удаляться сразу после завершения процедуры. Постоянный мониторинг устройств система не предусматривает.

Контроль за действиями полиции

О каждом случае удаленного анализа будут сообщать комиссиям общественной безопасности, которые контролируют деятельность полиции. Если комиссия выявит проблему, она сможет потребовать от руководителя Национального полицейского агентства или начальника полиции префектуры принять корректирующие меры.

Владельца устройства, как правило, должны информировать после завершения анализа. В уведомлении должны указать время и причину доступа, а также предполагаемое преступление. Если парламент примет законопроект в ходе текущей сессии, изменения вступят в силу в течение шести месяцев после обнародования закона.

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