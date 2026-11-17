Обе страны привели авиацию в состояние боевой готовности после обнаружения российских военных самолетов вблизи своих границ. Япония сообщила о вероятном нарушении воздушного пространства двумя самолетами, а Южная Корея заявила о принятии мер предосторожности, чтобы не допустить их приближения к своей воздушной границе.

По информации японских СМИ, инцидент произошел рано утром во вторник, 17 ноября. Два самолета, которые, вероятно, принадлежат вооруженным силам России, могли нарушить воздушное пространство Японии вблизи острова Окиносима в префектуре Фукуока.

В ответ Воздушные силы самообороны Японии подняли истребители для реагирования на появление неизвестных самолетов.

В Министерстве обороны Японии сообщили, что военные предупредили экипажи российских самолетов и приняли дополнительные меры. При этом японское оборонное ведомство не уточнило, какие именно действия предприняли пилоты истребителей.

После этого российские самолеты продолжили полет через Цусимский пролив. Впоследствии они пролетели между островом Йонагуни, входящим в состав японской префектуры Окинава, и Тайванем, после чего вышли в западную часть моря.

Южнокорейские военные также зафиксировали приближение российской авиации к воздушному пространству страны. По сообщению агентства Yonhap, Сеул поднял истребители для предотвращения возможных непредвиденных ситуаций в воздухе.

В то же время в Южной Корее подчеркнули, что российские самолеты не нарушили государственную воздушную границу. Военные обнаружили их еще до возможного вхождения в воздушное пространство страны и приняли соответствующие меры реагирования.

Впоследствии российские самолеты покинули район, не совершив вторжения в воздушное пространство Южной Кореи.

Как отмечает The Japan Times, Россия регулярно направляет военную авиацию в международное воздушное пространство вокруг Японии.

Нынешний инцидент, по предположению издания, мог быть попыткой проверить скорость реагирования японских Сил самообороны и оценить их готовность к потенциальным угрозам.

В то же время официального подтверждения таких намерений со стороны России нет.

Инцидент произошел накануне запланированной трехсторонней встречи российского диктатора Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Согласно имеющимся сообщениям, переговоры должны состояться в четверг в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. В то же время подтвержденной связи между полетами российской военной авиации и запланированными дипломатическими контактами нет.

Об этом сообщают The Japan Times и Yonhap.

Напомним, самолеты государства-агрессора РФ, вероятно, нарушили воздушное пространство Японии.

До этого Япония 94 раза поднимала истребители из-за самолетов Китая.

Американские F-35B из Японии временно перебросили в Южную Корею.

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