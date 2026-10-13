Япония и Соединенные Штаты начали консультации по правилам поведения американских военных за пределами баз после ареста морского пехотинца США по подозрению в убийстве 39-летней женщины в городе Наха на японском острове Окинава. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Пересмотр правил для военных

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 13 октября заявил, что чиновники оценивают, эффективно ли действуют нынешние ограничения для американских военнослужащих. По его словам, на переговорах с США будут рассматриваться, в частности, вопросы патрулирования и контроля за соблюдением комендантского часа.

Консультации на высоком уровне будут касаться поведения военнослужащих в нерабочее время, а также политики «свободы», регулирующей частную деятельность американского военного персонала за пределами баз.

Ограничения и реакция сторон

Действующие правила обновили в 2024 году после серии сексуальных нападений с участием американских военнослужащих на Окинаве. Они, в частности, запрещают военнослужащим США употреблять алкоголь в общественных местах за пределами баз и посещать бары с 01:00 до 05:00.

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После ареста морского пехотинца американские военные ввели двухдневную оперативную паузу для усиления дисциплины и стандартов, а затем — месячный комендантский час, начинающийся в полночь.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что консультации на высоком и рабочем уровнях начались на прошлой неделе. Мотэги также провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, который выразил сочувствие в связи с предполагаемым преступлением и заверил в сотрудничестве США со следствием.

На Окинаве, где размещена большая часть примерно 54 тысяч американских военнослужащих в Японии, преступления с участием персонала США ранее неоднократно вызывали протесты.

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