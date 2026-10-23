Япония требует консульского доступа к журналисту Юки Имаи, которого 14 октября ФСБ России, государства-агрессора, задержала в Южно-Сахалинске на острове Сахалин. Корреспондента газеты Hokkaido Shimbun обвинили в попытке получить сведения о военнослужащих в регионе. Как сообщает Deutsche Welle, российские власти перевезли журналиста в СИЗО «Лефортово» в Москве.

На телевизионных кадрах задержания сотрудники ФСБ заходят в гостиничный номер Имаи, когда он спал. Суд постановил оставить 34-летнего журналиста под стражей как минимум до 12 декабря. По данным Международной федерации журналистов, в случае осуждения ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Организация призвала немедленно освободить Имаи.

Реакция Токио и Москвы

Сотрудникам посольства Японии в Москве отказали в доступе к задержанному. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила арест и отвергла утверждения о том, что Имаи был шпионом.

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Посол России Николай Ноздрёв заявил, что журналиста якобы задержали на месте преступления. Он также утверждал, что японские спецслужбы используют журналистов для сбора секретной информации с целью ослабить возможности России в сфере безопасности и обороны. Японский журналист и автор Ёдзи Гоми отверг предположение о том, что репортеры являются оплачиваемыми шпионами.

Напряженность в отношениях

Эксперт по международным отношениям Стивен Наги предположил, что Москва может рассматривать Имаи как возможный инструмент для обмена на граждан России, задержанных за рубежом. В то же время он считает, что Токио не поддастся такому давлению, поскольку это могло бы создать опасный прецедент.

Арест произошел на фоне ухудшения отношений между Японией и Россией. В центре напряженности находится давний спор об островах, которые Япония называет Северными территориями, а Россия — Южными Курилами. В августе президент России Владимир Путин посетил эти спорные острова.

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