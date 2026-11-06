Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу России в Токио Николаю Ноздреву в связи с передачей российских активов Japan Tobacco International (JTI) под временное управление. Японская сторона призвала Москву отменить это решение.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма во время пресс-конференции заявила, что Токио призвал российские власти пересмотреть решение. По её словам, Япония неоднократно требовала от России защищать законные интересы японских граждан и бизнеса.

«Япония неоднократно призывала Россию защищать законные интересы японских граждан и бизнеса», — подчеркнула Катаяма. Она добавила, что правительство продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

5 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов JTI в России под временное управление акционерного общества «Промышленные активы».

Решение, в частности, касается табачных фабрик компании в Ростове-на-Дону, Ельце и Санкт-Петербурге. Как отмечало издание The Bell, наибольшее значение имеет предприятие в Санкт-Петербурге.

В 2023 году его выручка выросла с 55,9 млрд до 73,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла рекордных 13,2 млрд рублей.

Об этом 6 ноября сообщает Kyodo News.

Напомним, Путин конфисковал российские активы японского табачного гиганта Japan Tobacco International.

Ранее диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче под «временное управление» акционерного общества «Промышленные активы» 100% долей в четырёх российских предприятиях японской группы Japan Tobacco International (JTI), в частности «Петро», «Крес Нева», «Дж.Т.И. Донской табак» и «Дж.Т.И. Елец».

Алтайская компания «Бочкари», принадлежащая депутату законодательного собрания Алтайского края от партии «Единая Россия» Вадиму Смагину, обратилась к Владимиру Путину с просьбой передать ей во временное управление компании АО «Мултон» и ООО «Мултон Партнерс».

Читай нас в