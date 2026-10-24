За полгода Япония совершила 152 вылета для перехвата российских самолетов

За шесть месяцев Япония совершила 152 вылета для перехвата российских самолетов, что стало антирекордным показателем.

С 1 апреля по 30 сентября 2026 года Силы самообороны Японии совершили в общей сложности 442 вылета для перехвата китайских и российских самолетов, представлявших угрозу для японских островов. Среди воздушных судов, за которыми следили японские истребители, были Су-35, Ил-20, Ту-95МС и Ту-142. На перехват российской авиации пришлось 152 вылета. Как отмечает USNI News, согласно новой публикации, это рекордный показатель.

«Для сравнения: за весь 2025 год для перехвата авиации РФ истребителям Сил самообороны Японии пришлось выполнить всего 59 вылетов. Что касается противодействия авиации КНР, статистика выглядит так: 285 вылетов за апрель–сентябрь 2026 года и всего 198 вылетов за весь 2025 год», — говорится в материале Defense Express.

По словам аналитиков, российские оккупанты практикуют как групповые полёты своей стратегической авиации совместно с Китаем, а именно Ту-95МС и H-6, так и самостоятельные вылеты в направлении Японских островов.

«Здесь имели место либо единичные вылеты самолетов радиолокационной разведки Ил-20, либо вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-142 в сопровождении истребителей Су-35. Величина «количество вылетов японской авиации» не всегда равна величине «столько самолетов было задействовано авиацией РФ и/или Китая». В качестве примера в приведенной выше публикации упоминается, что в одном из эпизодов японские истребители пять дней подряд в августе 2026 года вылетали на перехват одного и того же китайского самолета радиоэлектронной разведки Y-9», — подчеркивают эксперты.

Однако, как отмечает издание, в таком случае внимание привлекает факт роста интенсивности вылетов российской и китайской авиации против Японии, к которой Кремль относится враждебно.

Например, аналитики отмечают, что основная активность вылетов разведывательной авиации РФ приходится на район острова Хоккайдо, прилегающий к Северным (Курильским) островам, часть территории которых Россия должна была вернуть в состав Японии в рамках одного из международных соглашений.



«Получается, что для демонстрации альянса с Китаем в Тихоокеанском регионе и для оказания давления на Японию Россия готова тратить собственный дефицитный ресурс стратегической авиации, которая в первую очередь используется для нанесения ударов по Украине», — подытожили в публикации.

Об этом сообщает Defense Express.

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