Правительство Японии подготовило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за несанкционированные операции с землёй вблизи важных объектов, в частности баз Сил самообороны, а также на необитаемых приграничных островах. Об этом сообщает The Japan Times.

Предварительное согласование сделок

Проект изменений в закон о регулировании использования земель и проведении земельных обследований представили правящей Либерально-демократической партии перед запланированным внесением на текущей парламентской сессии.

Регулируемыми зонами предлагают определить территории в радиусе около 1 тысячи метров от объектов Сил самообороны и Береговой охраны Японии, которые считают уязвимыми для атак дронов. В такие зоны также должны войти необитаемые приграничные острова.

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Возможные наказания

Сделки с землёй в пределах регулируемых зон будут требовать предварительного разрешения центрального правительства. За нарушение этого требования законопроект предусматривает до трёх лет лишения свободы или штраф до 3 миллионов иен.

Правительство рассчитывает одобрить законопроект на заседании кабинета министров 23 октября. Предложенные изменения также расширяют перечень важных объектов, вокруг которых определяются территории для проверки землепользования. В него планируют добавить Императорский дворец, здание парламента, офис премьер-министра и правительственные здания организаций по управлению кризисными ситуациями. Сейчас перечень преимущественно охватывает объекты Сил самообороны, американских войск в Японии и Береговой охраны Японии.

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