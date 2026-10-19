20 октября Япония успешно запустила с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима ракету H3 с межпланетным зондом Martian Moons eXploration, или MMX. Аппарат Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA отправился к спутникам Марса в рамках пятилетней миссии по возвращению образцов с Фобоса.

Ракета стартовала в 4:41 по местному времени. Это первый случай использования флагманской японской ракеты H3 для отправки космического аппарата в межпланетное пространство. Как сообщает The Japan Times, MMX должен отделиться от ракеты через один час и 11 минут после старта.

Посадка на Фобос в 2029 году

Ожидается, что зонд прибудет к Марсу в августе 2027 года, после чего начнет наблюдения и подготовку к посадкам на Фобосе — большем из двух спутников планеты. Фобос имеет диаметр около 27 километров и обращается вокруг Марса на расстоянии примерно 6 тысяч километров.

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В 2029 году MMX планирует совершить две посадки и собрать не менее 10 граммов материала с глубины не менее двух сантиметров под поверхностью. До этого небольшой ровер IDEFIX, созданный при участии французского космического агентства CNES, Германского центра авиации и космонавтики и JAXA, будет исследовать рельеф для выбора безопасного места посадки.

Образцы должны вернуться в 2031 году

После пролетных наблюдений второго спутника Марса, Деймоса, аппарат должен начать путь к Земле в ноябре 2030 года. Капсула с образцами, согласно плану, приземлится в Австралии в июле 2031 года.

Ученые рассчитывают, что материал с Фобоса поможет выяснить происхождение спутников Марса. Одна из теорий предполагает, что Фобос и Деймос являются астероидами, захваченными гравитацией Марса; другая — что они образовались из обломков после крупного столкновения Марса с другим небесным телом. Исследование также может дать сведения о распределении воды и органических соединений в ранней Солнечной системе.

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