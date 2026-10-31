Япония потребовала от России освободить задержанного на Сахалине журналиста

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым потребовал немедленного освобождения японского журналиста, задержанного на Сахалине по подозрению в шпионаже.

Переговоры состоялись 30 октября в американском Атланте в рамках встречи министров иностранных дел стран «Группы двадцати».

По информации Министерства иностранных дел Японии, Мотеги решительно поднял вопрос о задержании гражданина своей страны и подчеркнул необходимость его немедленного освобождения.

«Министр Мотеги решительно потребовал его немедленного освобождения», — говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе встречи японский дипломат призвал Москву приложить усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Источник: Министерство иностранных дел Японии

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