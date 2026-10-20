В Германии концентрация исследований и разработок в секторах средних технологий ослабляет конкурентоспособность страны и сдерживает экономический рост. К такому выводу пришли исследователи Института Ifo Оливер Фальк и Юйчэнь Го, сообщает Anadolu Agency.

Разрыв с США и Китаем

Авторы исследования назвали одной из причин слабого экономического роста Европы инновационный дефицит, известный как ловушка средних технологий. По их данным, экономики с более высокими темпами роста направляют большую часть расходов на исследования и разработки в высокотехнологичные сферы, в частности в биотехнологии, аппаратное и программное обеспечение, а также аэрокосмическую отрасль.

В то же время в Германии исследования и разработки в значительной степени сосредоточены в машиностроении и автомобилестроении, которые относятся к секторам средних технологий. В 2023 году на высокотехнологичные отрасли приходилось 20% расходов обрабатывающей промышленности Германии на исследования и разработки, тогда как в США этот показатель составлял 68%.

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Значение структуры расходов

Доля секторов средних технологий в расходах обрабатывающей промышленности Германии на исследования и разработки достигла 76%, превысив средний показатель выборки в 56%. При этом доля высокотехнологичных направлений в стране сократилась с 32% в 1995 году примерно до 20% в 2023 году.

Исследователи проанализировали данные 18 стран за 2000–2024 годы. Они установили, что увеличение доли расходов на исследования и разработки в высокотехнологичных секторах на 10 процентных пунктов связано с увеличением годовых темпов экономического роста на душу населения в среднесрочной перспективе на 0,5 процентного пункта. В то же время прямой связи между общим объемом расходов на исследования и разработки и экономическим ростом на душу населения они не выявили. Авторы призвали политиков не ограничиваться количественными целями финансирования и реформировать условия для инноваций.

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