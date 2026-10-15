Илон Маск на фоне скандала со Starlink в Украине вновь призвал Зеленского уйти в отставку

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику в связи с проблемами в работе Starlink на фронте в Украине. После того как президент Владимир Зеленский призвал главу SpaceX исправить ситуацию, Маск опубликовал в социальной сети X ряд постов, в которых вновь высказался о необходимости мира между Украиной и Россией, а также поддержал пользователей, критиковавших европейских политиков за их заявления в его адрес.

Накануне Илон Маск был вынужден оправдываться из-за проблем с работой Starlink на фронте. Однако уже вечером он дал понять, как относится к ситуации, в центре которой оказался.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский назвал ограничение работы Starlink ошибкой и призвал руководителя SpaceX исправить ситуацию. В ответ Маск опубликовал несколько постов и репостов в X, в которых выразил свою позицию по поводу заявлений украинского президента.

В частности, бизнесмен распространил отрывок из своего интервью за ноябрь 2023 года. В нём он рассказывал, что ещё в октябре 2022 года предложил путь к миру между Украиной и Россией.

Свою позицию Маск объяснял тем, что «многие люди гибнут, по сути, почти без каких-либо изменений линии фронта», а расплачивается за это целое поколение молодых украинцев и россиян.

Спустя два с половиной года после первого предложения миллиардер вновь предупредил, что Украина должна стремиться к миру, иначе её ждут огромные человеческие потери, которые, по его мнению, не принесут никаких результатов. Продолжение войны он назвал жестоким и бесчеловечным.

Маск также отметил, что сегодня мир обсуждает условия, которые он предлагал ещё раньше, однако за это время погибли сотни тысяч людей.

«Произошло именно то, что я и предвидел», — написал Илон Маск.

Отдельно Илон Маск отреагировал на дискуссию о роли SpaceX в обеспечении Украины спутниковой связью. Он поделился постом блогерши Натальи Эль Феррари, которая напомнила, что Маск предоставил Украине доступ к системе Starlink уже через несколько часов после начала полномасштабного вторжения России. По её мнению, это помогло спасти ситуацию на фронте.

В то же время блогер раскритиковала европейских политиков, которые, по её словам, «на протяжении долгих лет не создали ничего подобного», но теперь поучают Маска, как управлять собственной компанией.

Она также выступила против критики со стороны министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который ранее высказывался о деятельности Маска и Starlink.

«На протяжении многих лет Европа полагалась на американские частные технологии, вместо того чтобы создавать собственные аналоги. Легко критиковать человека, который действительно принял конкретные меры в самый ответственный момент», — говорится в посте Натальи Эль Феррари.

Маск также отреагировал на публикацию пользователя под ником samuel, который привел факты о деятельности SpaceX в Украине. Автор поста подчеркнул, что SpaceX — частная компания, которая не несет безусловной обязанности помогать Украине, однако пришла на помощь в период, когда правительства медлили с принятием решений.

В публикации также объясняется разница между системами Starlink и Starshield.

«Starlink и Starshield — это не одно и то же. Система Starshield находится под контролем правительства США; именно оно приняло решение, о котором стало известно вчера вечером. Доля Украины в выручке SpaceX ничтожно мала, при этом компания берет на себя риски, работая в условиях российских атак и геополитического давления. Финансовая выгода вряд ли оправдывает такие риски. SpaceX помогает, потому что сама приняла такое решение. Доступ к Starshield же зависит исключительно от правительства США», — отмечается в посте.

Помимо дискуссии о Starlink, Илон Маск вновь повторил своё прежнее мнение о том, что Владимир Зеленский должен покинуть пост президента Украины.

Так он отреагировал на пост политического обозревателя под ником @amuse. Тот утверждал, что Зеленский якобы не намерен прекращать войну, пока Россия не будет побеждена, а также предполагал, что украинский президент опасается предстоящих выборов и возможного преследования после окончания войны.

«Зеленский дал понять, что не намерен прекращать войну, пока Россия не будет побеждена. Больше всего он опасается того, что после окончания войны ему придется столкнуться с президентскими выборами. В случае поражения его почти наверняка ждет расследование и, скорее всего, судебное преследование — ведь 80% его предшественников подверглись уголовному преследованию. И бойня продолжается… Зеленскому пора уходить», — написал Маск.

Эти утверждения являются позицией автора поста, а не установленными фактами.

Реакция на посты миллиардера оказалась неоднозначной. Часть пользователей поддержала его позицию относительно роли частных технологических компаний и необходимости поиска путей к миру.

В то же время многие комментаторы напомнили Маску, что ответственность за начало войны против Украины и продолжение российских атак лежит на России, которая начала полномасштабное вторжение.

Пользователи также подвергли сомнению его риторику в отношении Владимира Зеленского и поинтересовались, почему миллиардер, критикуя украинского президента, не высказывается так же в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Таким образом, обсуждение Starlink вышло за рамки технических проблем спутниковой связи и переросло в более широкую дискуссию об ответственности частных технологических компаний, роли правительств в поддержке Украины и возможных путях завершения войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничения работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

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