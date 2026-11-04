Илон Маск пошутил о космических лазерах после поражения республиканцев на выборах в США

Американский миллиардер Илон Маск иронично прокомментировал результаты промежуточных выборов в США, в ходе которых кандидаты от Республиканской партии потерпели ряд поражений. Бизнесмен пошутил, что его якобы «космические лазеры», предназначенные для вмешательства в голосование, на этот раз не сработали.

«Видимо, мои космические лазеры, предназначенные для вмешательства в выборы, на этот раз не сработали», — написал миллиардер.

Шутка Илона Маска появилась после избирательной кампании, на которую он направил рекордные средства. По подсчётам The New York Times, миллиардер пожертвовал кандидатам-республиканцам 474 млн долларов.

Эта сумма превысила взносы любого другого донора на политические кампании в течение одного избирательного цикла за всю историю США.

Одним из крупнейших получателей финансовой поддержки стал кандидат в штате Техас Кен Пакстон. На его предвыборную кампанию Маск выделил 168 млн долларов.

Однако значительные финансовые вливания не помогли Пакстону одержать победу. Он уступил представителю Демократической партии Джеймсу Таларико.

Результат голосования в Техасе стал знаковым для Демократической партии. Ее представитель победил в штате впервые за 38 лет.

Таким образом, несмотря на масштабную финансовую поддержку республиканских кандидатов со стороны Илона Маска, часть из них не смогла одержать победу на промежуточных выборах.

Об этом сообщил Маск в соцсети X.

Демократическая партия США одержала значительные победы на промежуточных выборах 3 ноября, укрепив свои позиции в обеих палатах Конгресса. Результаты голосования стали серьёзным ударом для президента Дональда Трампа на фоне недовольства избирателей экономической ситуацией и войной с Ираном.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

Член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

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