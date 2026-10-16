Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в Нью-Дели, что страна участвует в передаче сообщений между Киевом и Москвой, столицей Российской Федерации — государства-агрессора, касающихся договорённостей о безопасности судоходства в Чёрном море и экспорте зерна. Об этом The Hindu сообщает со ссылкой на выступление министра 4 октября.

Участие в передаче сообщений

По словам Джайшанкара, Индия выходит за пределы призывов в вопросе российско-украинской войны. Как отмечает издание, его заявление впервые указало на вовлечённость Нью-Дели в передачу сообщений между Киевом и Москвой относительно морской безопасности и зерновых договорённостей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о сотрудничестве государств

Во время выступления на мероприятии немецкого аналитического центра Джайшанкар также высказался о роли США и Китая в мировой политике. США он назвал сейчас «самой одинокой силой», тогда как Китай, по его словам, выделяет себя как «уникальную страну».

Министр предположил, что другие страны могут создавать коалиции для работы над вопросами международного мира и безопасности, устойчивости цепочек поставок и транспортной взаимосвязанности.

Читай нас в