Индия активно возвращается к традиционным ближневосточным поставщикам энергоносителей и по итогам ноября сократит закупки российской нефти на 40% — с июльского рекорда в 2,8 млн баррелей в сутки до 1,6–1,7 млн баррелей, по оценкам аналитиков Kpler.

Это самый низкий уровень российского импорта в Индию с начала войны на Ближнем Востоке, поскольку экспорт сырья из Персидского залива этой осенью восстановился до довоенного уровня, а поставщики жестко конкурируют за покупателей.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы переориентируются на ближневосточные сорта из-за ценовой политики продавцов из РФ, которые удерживают высокие цены: иракская и саудовская нефть предлагается с дисконтом к эталонной марке Dubai, тогда как российская — с премией. Дополнительным фактором является дороговизна доставки из России из-за больших расстояний, рисков и логистической неопределённости на фоне ударов украинских дронов по черноморским маршрутам.

Несмотря на резкое падение объемов, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, хотя показатели вернулись к значениям 2023–2025 годов, когда они колебались от 1,4 млн до чуть более 2 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в феврале РФ и Саудовская Аравия продавали Индии примерно по 1,05 млн баррелей в день, а Ирак — 0,97 млн, но в марте из-за перекрытия Ормузского пролива российский экспорт вырос до более чем 2 млн баррелей в сутки, совокупные объемы двух ближневосточных стран упали до 0,8 млн, а в апреле поставки из Ирака временно прекратились.

Источник: Bloomberg.

Китай и Индия в 2026 году достигли рекордных объемов импорта российской нефти, компенсируя дефицит предложения, вызванный войной на Ближнем Востоке.

Индия летом резко увеличила закупки российской нефти. В июне и июле страна импортировала более 2,6 млн баррелей в сутки, что стало рекордным показателем и превысило половину всего индийского нефтяного импорта.

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