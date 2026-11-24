В 2026 году Китай и Индия достигли рекордных объемов импорта российской нефти, компенсируя дефицит предложения, вызванный войной на Ближнем Востоке.

По данным аналитической компании Vortexa, с начала года до середины ноября морские поставки нефти из РФ в эти страны составляли в среднем 3,4 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 530 тысяч баррелей в сутки превышает прошлогодний показатель.

Согласно данным китайской таможни, в январе—октябре поставки российской нефти в Китай выросли на 17% в годовом исчислении — до 2,34 миллиона баррелей в сутки на сумму около $59,6 миллиарда, что составило около четверти всего нефтяного импорта КНР на фоне падения общих закупок нефти на 15% из-за сокращения поставок с Ближнего Востока. В свою очередь, по оценкам Kpler, Индия с января по начало ноября импортировала в среднем 1,99 миллиона баррелей российской нефти ежедневно, добавив 250 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем прошлого года. Росту закупок способствовали временные ослабления санкций со стороны США, а также увеличение сырьевого экспорта из РФ из-за вывода из строя нефтеперерабатывающих мощностей после атак беспилотников.

Источник: Reuters.

Индия летом резко увеличила закупки российской нефти. В июне и июле страна импортировала более 2,6 млн баррелей в сутки, что стало рекордным показателем и превысило половину всего индийского нефтяного импорта.

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