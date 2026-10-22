По данным The Hindu, Индия в ООН отвергла определение D-Company, которую возглавляет Давуд Ибрагим, как преступной группировки, базирующейся в Индии. Нью-Дели заявило о существенных неточностях в докладе специального докладчика ООН.

Выступление представителя Индии

Первый секретарь Постоянной миссии Индии при ООН Рагху Пури выступил 21 октября в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Он реагировал на доклад Бена Сола — специального докладчика по вопросу поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом.

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Пури заявил, что такая формулировка ставит государства-члены перед свершившимся фактом. По его словам, это неловкая ситуация для организации, которая уже сталкивается с вызовами для своей легитимности.

Критика доклада

Индийский дипломат также заявил, что некомпетентность такого характера наносит значительный ущерб Организации Объединенных Наций. Правительство Индии решительно возразило против использованной в докладе формулировки относительно D-Company.

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