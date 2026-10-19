Власти Индонезии рассматривают возможность расширить использование сухого льда для борьбы с дымом от лесных пожаров на другие регионы после испытаний в провинции Южная Суматра. Как сообщает Channel NewsAsia, новый глава Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий Кристомей Сиантури назвал технологию модификации погоды «довольно эффективной».

Испытания в Южной Суматре

Технологию уже дважды применили в Южной Суматре. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил агентству и далее оценивать ее способность вызывать осадки и поддерживать тушение пожаров.

Сиантури заявил, что операции по модификации погоды будут продолжаться, пока не пойдут дожди и пожары не будут потушены. По его словам, технологию могут применять по всей стране, если она окажется эффективной и не слишком дорогой.

Губернатор Южной Суматры Герман Деру сообщил, что ежедневно используют около 1,6 тонны сухого льда. Видимость в Палембанге достигла 6 тысяч метров.

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Видимость менялась в течение дня

Руководитель метеорологической станции аэропорта имени Султана Махмуда Бадаруддина II в Палембанге Сисванто отметил, что результаты операции были неоднородными: видимость и качество воздуха менялись. По его словам, в отдельные периоды видимость улучшалась, однако к вечеру снова ухудшалась.

Одним из показателей эффективности метода Сисванто назвал работу аэропорта: отсутствие задержек или отмен нескольких запланированных рейсов может свидетельствовать о результативности использования сухого льда. Из-за дыма авиасообщение в аэропорту уже испытывало перебои.

Сухой лед, то есть твердый диоксид углерода, тестируют как альтернативный способ рассеивать дым. По объяснению властей, он должен ослаблять атмосферные условия, удерживающие дым у поверхности земли, позволяя ему подниматься и улучшая видимость. Южная Суматра входит в число шести приоритетных провинций Индонезии по предотвращению лесных и земельных пожаров и реагированию на них.

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