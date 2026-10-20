Индонезия пока не будет принимать иностранную помощь для борьбы с масштабными лесными и земельными пожарами, поскольку власти не объявляли ситуацию национальным бедствием. Координирующий министр по политическим вопросам и безопасности Дудунг Абдурахман заявил, что страна сейчас способна справиться с пожарами собственными силами, сообщает Channel NewsAsia.

Помощь отложили

После министерского совещания в Джакарте 19 октября Абдурахман пояснил, что возможность принять поддержку других государств возникнет в случае объявления национального бедствия. По его словам, вопрос заключается не только в самой помощи: ее привлечение также создает технические трудности непосредственно на местах.

Лесные и земельные пожары в течение нескольких недель вызывают задымление в отдельных частях региона. Сингапур и Малайзия предложили Индонезии помощь в борьбе с огнем. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что страна продолжит сотрудничать с Индонезией и партнерами в АСЕАН для решения этой проблемы.

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Предложения Сингапура и Малайзии

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим также подтвердил готовность помочь Индонезии и сообщил о предложении создать общеасеановский механизм координации, подготовки и совместных действий против трансграничного задымления.

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди ранее заявлял о готовности направить самолет для тушения пожаров Bombardier CL-415MP, три вертолета и 50 сотрудников — при условии официального одобрения Джакарты.

В то же время 15 октября министр иностранных дел Индонезии Арманата Насир заявил, что президент Прабово одобрил иностранную помощь, а Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий уже проводит технические консультации. По его словам, правительство направляет около 60 тысяч человек для борьбы с пожарами в шести провинциях.

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