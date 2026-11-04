Индонезию призвали усилить давление на Путина из-за вербовки её граждан

Россия расширяет сеть вербовщиков в странах Юго-Восточной Азии и заманивает людей на войну против Украины под видом обычного трудоустройства. Индонезийский исследователь призвал власти страны усилить давление на Москву и поднять этот вопрос непосредственно во время встречи президента Прабово Субианто с Владимиром Путиным. По его словам, российские вербовщики всё чаще выбирают людей без военного опыта.

Российская армия ищет новых наемников в странах Юго-Восточной Азии. Для этого используются как открытый набор, так и скрытые схемы вербовки. За годы полномасштабной войны России удалось привлечь в свои войска небольшое количество бывших военных и отставных полицейских из Индонезии. После того, как их личности стали известны, таких людей лишали индонезийского гражданства.

Однако в последнее время вербовщики всё чаще обращают внимание на людей, которые никогда не служили в армии или правоохранительных органах. Им предлагают работу в России с высокой зарплатой и уверяют, что она не связана с боевыми действиями. Но после приезда ситуация меняется: людей обманным путём заставляют подписывать военные контракты, а впоследствии отправляют на фронт, в частности на штурмовые задания.

На пресс-конференции в понедельник Национальная полиция Индонезии сообщила, что национальные и региональные правоохранительные органы расследуют дела, связанные с 58 гражданами страны. Исполнительный директор Chasseur Group и старший научный сотрудник Verve Research Мунира Мустаффа сравнила российские методы вербовки в соцсетях со схемами, которые используют преступные группировки в мошеннических центрах. «Многих мужчин заманивали в Россию обещаниями работы не на передовой. Они не ожидали, что им придется воевать непосредственно на фронте», — сказала Мустаффа.

Индонезию призывают усилить давление на Россию

Индонезийский исследователь Радитьйо Дхармапутра, изучавший российские схемы вербовки, считает, что нынешних мер правительства его страны недостаточно. В комментарии журналистам он заявил, что президент Прабово Субианто должен был бы поднять эту тему во время встречи с Владимиром Путиным и потребовать прекратить вербовку индонезийцев. По мнению исследователя, Индонезии следует не ограничиваться дипломатическими обращениями, а оказывать на Москву публичное давление. В частности, обсуждать проблему на уровне Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Еще один возможный шаг — временно запретить выезд трудовых мигрантов из Индонезии в Россию.

По данным Foreign Policy, российская сеть вербовки распространилась на Камбоджу, Индонезию и Малайзию. Издание связывает это с тем, что ранее Москва столкнулась с негативной реакцией Кении и других стран, где также пыталась находить людей для участия в войне против Украины. В то же время реакция государств Юго-Восточной Азии пока остается сдержанной. О проведении расследований случаев незаконной вербовки своих граждан заявили лишь Филиппины.

Индонезия уже обращалась к России

Ранее Индонезия официально попросила Россию прекратить как открытую, так и скрытую вербовочную деятельность среди ее граждан. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Ивонн Мевенгканг. По её словам, индонезийское правительство уже передало соответствующий запрос российской стороне по дипломатическим каналам.

Проблема привлекла дополнительное внимание после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации гражданина Индонезии, воевавшего на стороне России. По информации украинской разведки, мужчина работал таксистом в Джакарте. Он подписал контракт с российской армией, прошел подготовку, которая длилась всего полторы недели, после чего его отправили на фронт.

Этот случай стал одним из примеров того, как российские вербовщики привлекают к войне людей, не имеющих военного опыта. Теперь в Индонезии требуют от властей более активно реагировать на такие случаи и добиваться от Москвы прекращения этой практики. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Полиция Индонезии назвала 13 подозреваемых по делу о предполагаемой вербовке 58 граждан страны на службу в качестве наемников в России. Среди подозреваемых есть двое россиян и гражданин Украины. Как сообщает Channel NewsAsia, правоохранители расследуют возможную торговлю людьми.

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