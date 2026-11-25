Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривал план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира на сумму 20 млрд долларов. По данным The Telegraph, это могло привести к потере организацией почти половины таких прав на срок до 96 лет в пользу инвестиционной компании Thrive Capital, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа. Планы не были реализованы.

Согласно обнародованным файлам, схема под названием Fifa Forward Enterprise (FFE), которая также фигурировала в документах как Project Box, предусматривала создание прибыльной дочерней структуры, которой должны были передать все коммерческие права на турниры ФИФА. Внутренняя переписка свидетельствует о том, что в конечном итоге ФИФА могла оставить за собой лишь 51% коммерческих прав на собственные соревнования против почти 80%, которые она сохранила бы на начальном этапе соглашения с Thrive Capital.

В документе по оценке рисков от 17 июля — за два дня до финала ЧМ-2026 — отмечалось, что коммерческие права передаются в эксплуатацию на следующие 96 лет. В служебной записке от 18 июля уточнялось, что контрактный период состоял бы из продлеваемых 12-летних лицензионных периодов общей продолжительностью до 96 лет. При этом ФИФА должна была сохранить 51% собственности «навсегда» и четыре из семи мест в совете директоров, два из которых закреплялись за президентом и генеральным секретарем организации. Кроме того, план предусматривал возможность частичного выхода FFE на фондовые биржи через восемь лет.

Документы Thrive Capital также содержали «план мотивации руководства», согласно которому 5% акций проекта резервировались в качестве бонусного пула для неназванных лиц на десятки миллионов фунтов в случае роста стоимости компании. При этом подтверждается, что тендер для FFE не проводился «из-за специфического и уникального характера предлагаемой инвестиции», а финансовый департамент самой ФИФА «не был непосредственно осведомлен об условиях сделки».

В ответ на публикацию документов пресс-секретарь ФИФА заявил, что предложение FFE в любом случае подлежало бы утверждению ассоциациями-членами и Советом ФИФА.

«Во избежание сомнений, любой потенциальный план мотивации руководства предназначался исключительно для членов менеджмента FFE, в состав которого должностные лица ФИФА не могли бы входить. Это является обычной практикой для подобных структур. Руководство ФИФА играло бы лишь ведущую роль в совете директоров, что не предусматривало никакого дополнительного вознаграждения. Вознаграждение президента ФИФА определяет независимый подкомитет по вознаграждениям», — подчеркнул представитель организации.

Как отмечает The Telegraph, информация о намерении продать доли в ЧМ частным инвесторам впервые появилась почти четыре месяца назад и вызвала самый глубокий кризис за десятилетнее пребывание Инфантино на посту. Несмотря на это, он уже извинился за эту инициативу и укрепил свои позиции, оставаясь главным фаворитом на переизбрание на последний четырехлетний срок.

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